Andoni Iraola explique la défaite 2:3 à Istanbul et les erreurs défensives grossières

La rencontre de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League à Istanbul entre Fenerbahçe et Liverpool (3:2) a été un coup dur pour les Merseysiders. Malgré avoir mené deux fois au score, le club anglais a fini par s'incliner, et son entraîneur Andoni Iraola BBC a critiqué sévèrement les erreurs défensives de son équipe lors d'une interview exclusive.

Selon l'entraîneur, alors que les Merseysiders contrôlaient le rythme du match et étaient proches de la victoire, ils ont fait preuve d'une faiblesse inattendue face aux coups de pied arrêtés de l'adversaire.

« Nous savions, mais nous avons quand même encaissé » : Le chaos sur les phases arrêtées

Iraola a déclaré ouvertement que les buts encaissés durant la rencontre ont eu un impact extrêmement négatif sur le moral de l'équipe :

Le point fort de l'adversaire : « Nous savions très bien que Fenerbahçe était l'une des équipes les plus dangereuses du continent sur les phases arrêtées et nous nous y étions préparés. Pourtant, nous avons encaissé des buts sur coup franc, corner et même sur une simple touche en fin de match. Ces buts nous ont fait très mal » ;

Contrôle perdu : « Nous avons mené deux fois au score, contrôlé le rythme et créé des occasions. Cependant, nous avons commis des erreurs dans des moments où nous devions être solides comme le roc en défense. »

Analyse des erreurs : Mur défensif mal placé et domination de Muriqi

L'entraîneur de Liverpool s'est particulièrement attardé sur les lacunes individuelles lors du premier et du troisième but encaissés :

Erreur dans le mur : Le mur défensif était mal positionné lors du coup franc, permettant à l'adversaire de viser facilement le but ;

Faiblesse face à Muriqi : Sur le but décisif à la 79e minute, l'attaquant de Fenerbahçe Vedat Muriqi a dominé dans les airs trois défenseurs de Liverpool. L'entraîneur a souligné qu'une telle irresponsabilité est inexcusable et que l'équipe doit faire beaucoup mieux dans ces situations.

« Il fallait gagner dans ce stade » : Déception quant au résultat

Iraola à Istanbul a reconnu qu'il est difficile de jouer sous pression, mais n'a pas caché sa grande déception concernant les 3 points perdus :

« Une atmosphère très difficile règne dans cette arène pour n'importe quel adversaire. Nous avons dominé une grande partie du match et nous pensions que la victoire serait nôtre, mais nous n'avons pas réussi à concrétiser jusqu'au bout », a conclu le technicien.

Après cette défaite, Liverpool reste à la 5e place avec 9 points et devra sérieusement réfléchir à résoudre ses problèmes défensifs lors des prochaines journées.