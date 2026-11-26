L'entraîneur du PSG Luis Enrique après le match contre le club italien de la Roma lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA, qui s'est soldé par un 2-2 match nul disputé, a partagé ses impressions sur la rencontre.

« La Roma méritait plus qu'un point »

Le technicien espagnol a souligné le rythme élevé et le pressing incessant des Romains pendant 90 minutes, qualifiant l'adversaire de test le plus difficile de la saison :

« Le match a été très difficile. Nous nous y attendions dès les premières minutes. L'adversaire a réussi à maintenir ce niveau de jeu pendant 90 minutes. Ils ont pressé constamment et méritaient même plus qu'un point. Je suis également très satisfait de la performance de mon équipe. Cependant, je dois admettre que la Roma a été l'équipe la plus forte que nous ayons affrontée cette saison. » a déclaré Luis Enrique.

La rencontre et la situation au classement

Statistiques Détails et résultats Compétition et phase Ligue des champions de l'UEFA — phase de ligue, 5e journée Résultat du match PSG 2-2 Roma Classement du PSG 2e place (13 points) — a perdu la tête du classement après le nul Classement de la Roma 25e place (5 points) Conclusion principale de l'entraîneur La Roma est l'adversaire le plus coriace rencontré par le PSG cette saison

Selon vous, les éloges de l'entraîneur du PSG Luis Enrique envers la Roma sont-ils sincères ou s'agit-il simplement d'une déclaration diplomatique après avoir perdu 2 points ?

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