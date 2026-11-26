Le club Real Madrid a pris seul la tête de la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027. José Mourinho et ses hommes sont la seule équipe à avoir remporté leurs 5 matchs disputés jusqu'à présent, sans concéder le moindre point.

Le faux pas du PSG propulse les Madrilènes à la première place

Lors de la 5e journée, le club parisien du PSG a fait match nul 2:2 à domicile contre l'équipe italienne de l'AS Roma. Suite à ce résultat, les joueurs de Luis Enrique descendent à la 2e place avec 13 points. Le Real, avec un maximum de 15 points s'installe en tête du classement.

État des lieux des leaders et chocs de la 6e journée

Équipe Entraîneur Classement Points Adversaire J6 (9 décembre) Real Madrid José Mourinho 1ère place (seul leader) 15 points (5 victoires) Arsenal (à l'extérieur) PSG Luis Enrique 2e place 13 points (4 victoires, 1 nul) Aston Villa (à l'extérieur)

Les prochains matchs de la 6e journée auront lieu le 9 décembre . Le Real se déplacera à Londres pour affronter Arsenal, tandis que le PSG jouera contre Aston Villa à Birmingham. Si les Madrilènes perdent des points et que les Parisiens gagnent, l'équipe de Luis Enrique pourrait reprendre la tête.

Selon vous, le Real de José Mourinho pourra-t-il poursuivre sa série parfaite en battant Arsenal à Londres le 9 décembre ?

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