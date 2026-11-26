Hansi Flick bat le record de Pep Guardiola dans l'histoire de la Ligue des champions
L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a établi un nouveau record absolu dans l'histoire de la Ligue des champions. Après la victoire du club catalan 4-1 contre l'équipe azerbaïdjanaise de Sabah lors de la 5e journée de la compétition, 4:1 le nombre total de buts marqués par les équipes dirigées par le technicien allemand en Ligue des champions a atteint 150 buts. atteint.
Un résultat obtenu 16 matchs plus vite que Pep Guardiola
Prestigieux Opta Selon les données du portail statistique Opta, Hansi Flick est devenu l'entraîneur le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre ce cap, en seulement 49 matchs (soit une moyenne de 3,06 buts par match).
Jusqu'à présent, ce record appartenait au célèbre technicien espagnol Pep Guardiola. Les équipes dirigées par Guardiola avaient eu besoin de 65 matchs pour atteindre les 150 buts. Ainsi, Flick a réussi à améliorer la performance de l'ancien coach du FC Barcelone de 16 matchs. améliorant ainsi le résultat.
Détails du record et comparaison des entraîneurs
Indicateurs
Hansi Flick
Pep Guardiola
Résultat
En LDC 150 buts
En LDC 150 buts
Nombre de matchs
49 matchs (Nouveau record)
65 matchs (Ancien record)
Moyenne de buts
Par match 3,06 buts
Par match 2,31 buts
Palmarès historique
Vainqueur de la LDC avec le Bayern (2020), coach du FC Barcelone depuis 2024
Vainqueur de la LDC avec le FC Barcelone (2009, 2011) et Manchester City(2023)
Pour rappel, Hansi Flick a été nommé entraîneur du FC Barcelone à l'été 2024. Auparavant, il dirigeait le Bayern Munich, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2020.
Selon vous, le FC Barcelone de Hansi Flick peut-il remporter la Ligue des champions cette saison avec une telle puissance offensive ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez ce record historique de Hansi Flick avec tous les fans de football !
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