L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a établi un nouveau record absolu dans l'histoire de la Ligue des champions. Après la victoire du club catalan 4-1 contre l'équipe azerbaïdjanaise de Sabah lors de la 5e journée de la compétition, 4:1 le nombre total de buts marqués par les équipes dirigées par le technicien allemand en Ligue des champions a atteint 150 buts. atteint.

Un résultat obtenu 16 matchs plus vite que Pep Guardiola

Prestigieux Opta Selon les données du portail statistique Opta, Hansi Flick est devenu l'entraîneur le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre ce cap, en seulement 49 matchs (soit une moyenne de 3,06 buts par match).

Jusqu'à présent, ce record appartenait au célèbre technicien espagnol Pep Guardiola. Les équipes dirigées par Guardiola avaient eu besoin de 65 matchs pour atteindre les 150 buts. Ainsi, Flick a réussi à améliorer la performance de l'ancien coach du FC Barcelone de 16 matchs. améliorant ainsi le résultat.