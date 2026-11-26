Anthony Gordon élu meilleur joueur de la 5e journée de la Ligue des champions
Le meilleur joueur de la semaine a été officiellement désigné à l'issue de la 5e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League. Comme annoncé sur les réseaux sociaux officiels de la compétition, ce prix individuel du FC Barcelone ailier à Anthony Gordon a été décerné.
Un doublé à Bakou et une large victoire
L'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre a livré une performance éclatante lors du déplacement des Catalans face au club azerbaïdjanais du Sabah dans le cadre de cette rencontre. Auteur d'un doublé dans le match, Gordon d'Hansi Flick a contribué à la victoire convaincante 4-1 des hommes.
Situation au classement de la Ligue des champions
Après la cinquième journée, les Blaugranas occupent une place dans le top 4 :
Indicateurs
Détails
Meilleur joueur de la 5e journée
Anthony Gordon (FC Barcelone)
Résultat du dernier match
Sabah 1-4 FC Barcelone (doublé de Gordon)
Classement du FC Barcelone
4e place (12 points après 5 journées)
Leader de la compétition
Real Madrid (5 victoires en 5 matchs — 15 points)
Selon vous, le FC Barcelone d'Hansi Flick et Anthony Gordon peuvent-ils atteindre la finale de la Ligue des champions cette saison ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez cette excellente nouvelle avec les fans de football du monde entier !
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