Le meilleur joueur de la semaine a été officiellement désigné à l'issue de la 5e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League. Comme annoncé sur les réseaux sociaux officiels de la compétition, ce prix individuel du FC Barcelone ailier à Anthony Gordon a été décerné.

Un doublé à Bakou et une large victoire

L'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre a livré une performance éclatante lors du déplacement des Catalans face au club azerbaïdjanais du Sabah dans le cadre de cette rencontre. Auteur d'un doublé dans le match, Gordon d'Hansi Flick a contribué à la victoire convaincante 4-1 des hommes.

Situation au classement de la Ligue des champions

Après la cinquième journée, les Blaugranas occupent une place dans le top 4 :

Indicateurs Détails Meilleur joueur de la 5e journée Anthony Gordon (FC Barcelone) Résultat du dernier match Sabah 1-4 FC Barcelone (doublé de Gordon) Classement du FC Barcelone 4e place (12 points après 5 journées) Leader de la compétition Real Madrid (5 victoires en 5 matchs — 15 points)

Selon vous, le FC Barcelone d'Hansi Flick et Anthony Gordon peuvent-ils atteindre la finale de la Ligue des champions cette saison ?

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