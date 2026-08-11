« Quand le Real appelle, impossible de dire non » : Yan Diomande révèle ses premières émotions

Le talentueux ailier Yan Diomande, arrivé du RB Leipzig au Real Madrid et devenu l’un des transferts les plus retentissants du mercato estival en cours, a évoqué avec enthousiasme ses premiers jours au Real Madrid, sa conversation avec José Mourinho et l’ambiance du vestiaire.

Ces aveux passionnés et sincères ont été publiés sur le site officiel du club merengue.

« La conversation avec Mourinho et la confiance accordée »

Le jeune ailier prometteur, transféré à Madrid pour 125 millions d’euros, n’a pas caché que José Mourinho avait joué un rôle décisif dans ce transfert :

« Avant tout, je tiens à remercier José Mourinho. Nous avions déjà échangé auparavant. C’est précisément grâce à José et à la confiance que m’ont accordée les dirigeants du club que j’ai aujourd’hui la chance de porter le maillot du Real. Je remercie tous ceux qui m’ont témoigné une telle confiance », a déclaré Diomande.

Le joueur, considéré ces dernières années comme l’un des talents les plus brillants du football mondial, a ajouté qu’il était impressionné par l’environnement étoilé de l’équipe :

« Être côte à côte avec de tels joueurs de premier plan dans le vestiaire est une sensation incroyable. Avant, je regardais leurs matchs uniquement à la télévision, et maintenant je suis assis avec eux dans le même vestiaire ».

« Ici, la concurrence et les exigences sont totalement différentes »

Yan Diomande a souligné qu’il ressentait pleinement la pression et les standards élevés du Santiago Bernabéu, et qu’il était prêt à contribuer aux succès de l’équipe :

« Tout est incroyable ici, mais tout est aussi totalement différent. La concurrence comme les exigences sont très élevées. C’est normal, car nous parlons du Real. Pour rester la meilleure équipe du monde, nous devons travailler davantage et sans relâche, plus que partout ailleurs. Je veux devenir un membre à part entière de cette grande équipe et l’aider à remporter de nombreux trophées ».

« Quand le Real appelle, impossible de dire non »

Évoquant sa décision de changer de club, l’ailier a expliqué qu’il avait accepté sans hésiter lorsque le club madrilène lui avait proposé de le rejoindre :

« Lorsqu’un club comme le Real Madrid vous appelle, vous ne pouvez absolument pas dire non. C’est aussi simple que cela. Je veux atteindre les sommets avec ce club et aider mon équipe à remporter tous les trophées et toutes les récompenses possibles. J’espère que de nombreuses grandes victoires nous attendent », a conclu le joueur.

La pièce maîtresse du projet de Mourinho

Rappelons que Yan Diomande est le transfert le plus cher du Real Madrid dirigé par José Mourinho cet été. Le technicien portugais considère le talentueux ailier comme l’un des éléments centraux de la ligne offensive de l’équipe pour la nouvelle saison.

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