Le Real Madrid ne prévoit pas d’autres recrutements retentissants lors de la fenêtre estivale des transferts. La dernière recrue majeure du club merengue cet été est le talentueux ailier Yan Diomande, acheté au RB Leipzig pour 125 millions d’euros, hors bonus.

Selon la prestigieuse publication espagnole Marca la direction du club estime que l’effectif de José Mourinho est presque entièrement constitué et prêt à 95 % pour la nouvelle saison.

La priorité sera donnée au dégraissage de l’effectif

La direction madrilène a annoncé que l’essentiel du travail de construction de l’effectif était terminé. Le club merengue se concentre donc désormais sur les départs des joueurs indésirables et l’optimisation de son groupe.

Selon le nouveau plan du club, de nouvelles recrues ne pourraient être recrutées que dans deux cas imprévus :

Si l’un des joueurs de l’équipe était vendu soudainement à un autre club ; Si de graves blessures de longue durée survenaient au sein de l’effectif.

La reconstruction du Real Madrid : qui est arrivé et qui est parti ?

Cette fenêtre estivale des transferts restera dans les mémoires à Santiago Bernabéu pour ses changements spectaculaires et de grande ampleur.

Les nouveaux joueurs arrivés au club :

Yan Diomande (RB Leipzig — 125 millions d’euros) ;

Marc Cucurella ;

Denzel Dumfries ;

Ibrahima Konaté ;

Bernardo Silva ;

Carlos Espí.

Les joueurs ayant quitté le club :

Dani Carvajal ;

David Alaba ;

Dani Ceballos ;

Franco Mastantuono (prêté) ;

Fran García ;

Gonzalo García ;

César Palacios ;

Mario Martín ;

Fran González.

Les Madrilènes de José Mourinho entendent lutter pour les principaux trophées dans toutes les compétitions lors de la nouvelle saison, avec un effectif renouvelé et renforcé.

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.