Le transfert de Yan Diomande au Real Madrid bloqué en raison d'un litige d'agents

Le Real Madrid fait face à un obstacle majeur dans sa quête pour s'attacher les services de la star du RB Leipzig, Yan Diomande. Selon les informations rapportées par AS et Defensa Central, l'officialisation du transfert est retardée en raison d'un vif litige juridique entre ses anciens et actuels représentants. Le conflit entre les parties a atteint les instances de la FIFA, ce qui affecte négativement la phase finale de l'accord, rapporte Goal.com.

Le club merengue n'avait mené les négociations qu'avec l'agence Roc Nation, fondée par le célèbre rappeur Jay-Z. Les Madrilènes considéraient cette agence sportive comme l'unique représentante du joueur. Cependant, l'agence Maxidel Management, dirigée par l'ancien footballeur Max Gradel, a déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA, alléguant une violation des conditions contractuelles. C'est précisément cette agence qui avait permis le transfert de l'ailier au RB Leipzig l'année dernière, et elle exige que ses droits soient respectés jusqu'à ce que le joueur quitte le club allemand.

Le manque de transparence dans les négociations met le club madrilène en colère

Cet obstacle inattendu a entraîné la suspension d'un accord qui était presque bouclé. La direction du géant espagnol serait très irritée par la situation, estimant qu'il y a eu un manque de transparence et qu'elle a été trompée lors des pourparlers. Le journaliste ivoirien Malik Traoré a exprimé son point de vue à ce sujet, soulignant le mécontentement du Real Madrid envers les représentants de Roc Nation, car il aurait été caché que le joueur était toujours lié par un contrat en cours avec d'autres agents. La colère vise principalement l'agence et non le joueur lui-même.

À l'heure actuelle, toute l'attention est tournée vers la décision de la FIFA, l'instance ayant commencé à examiner la plainte de l'agence Maxidel. La Fédération internationale de football applique des règles strictes concernant l'activité des agents. En cas de litige actif sur les droits de représentation, la FIFA a le droit de refuser la délivrance du Certificat International de Transfert. Le Real Madrid est contraint de résoudre minutieusement cette situation juridique complexe, car verser une commission au mauvais agent pourrait avoir de lourdes conséquences pour le club.

Les exigences financières strictes du RB Leipzig

Un autre facteur qui complique encore la situation est la politique de transferts du RB Leipzig. L'équipe allemande exige plus de 100 millions d'euros pour son attaquant vedette et n'a pas l'intention de faire le moindre rabais. Selon certaines informations, si les différends juridiques venaient à se prolonger, le Real Madrid pourrait être contraint de demander une licence provisoire pour enregistrer temporairement Yan Diomande. Quoi qu'il en soit, les parties attendent la décision finale de la FIFA pour que ce transfert aboutisse avec succès.