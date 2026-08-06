Le Real a dépensé une somme historique pour ce transfert : l’ère Diomande commence

Le Real a réalisé un transfert retentissant dans le football européen en recrutant Yan Diomande, l’ailier de 19 ans du RB Leipzig. Le club madrilène versera 125 millions d’euros de montant fixe, et l’opération pourrait atteindre 140 millions si les bonus sont activés.

Ainsi, un talent presque inconnu en Europe il y a encore deux ans devient le joueur le plus cher de l’histoire du Real. Mais son âge n’est pas la seule raison qui a poussé le club à investir une somme aussi colossale.

Un nouveau record à 125 millions d’euros

Selon AS et El País, le Real versera à Leipzig 125 millions d’euros garantis pour Diomande. Le contrat prévoit également 15 millions d’euros de bonus.

Ce montant fixe dépasse celui déboursé pour des stars comme Jude Bellingham, Gareth Bale et Eden Hazard. Si tous les bonus sont atteints, le coût total de l’opération s’élèvera à 140 millions d’euros.

D’après AS, l’international ivoirien a signé avec le club madrilène un contrat de sept saisons, courant jusqu’en 2033.

20 actions décisives en 33 matchs

Le Real ne considère pas Diomande comme un simple investissement pour l’avenir. Dès la saison 2025-2026, il est devenu l’un des jeunes joueurs les plus brillants de Bundesliga.

Selon la Fédération allemande de football et la Bundesliga, l’ailier a disputé 33 matchs de championnat avec Leipzig et a :

— inscrit 12 buts ;

— délivré 8 passes décisives ;

— été directement impliqué dans 20 buts au total.

Diomande se distingue par sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un et sa polyvalence sur les deux ailes. Il évolue principalement à gauche, mais peut aussi renforcer l’attaque à droite lorsque la situation l’exige.

D’agent libre à star à 125 millions d’euros

L’ascension de Diomande dans le football a été fulgurante. Leganés l’avait recruté comme agent libre en novembre 2024. Alors âgé de 18 ans, l’attaquant était initialement destiné à l’équipe réserve du club.

Cependant, son talent a rapidement attiré l’attention des entraîneurs de l’équipe première. Lors de la saison 2024-2025, Diomande a disputé 10 matchs de Liga, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. L’environnement et les exigences du championnat espagnol ne lui sont donc pas totalement étrangers.

À l’été 2025, Leipzig l’a acheté pour 20 millions d’euros. Une seule saison plus tard, le club allemand est parvenu à vendre le joueur pour un montant fixe de 125 millions d’euros.

Qu’est-ce que le Real a obtenu ?

Diomande est un joueur capable d’être immédiatement performant tout en disposant d’une grande marge de progression. Ses principales qualités sont sa vitesse, ses dribbles incisifs, ses pénétrations audacieuses dans la surface et sa capacité à conclure les actions par un but ou une passe décisive.

Le transfert de cet ailier de 19 ans montre que le Real est prêt à recruter au prix fort non seulement des stars confirmées, mais aussi des talents qui commencent tout juste à briller dans le football européen.

La mission qui attend Diomande est désormais loin d’être simple : il devra surmonter la pression liée à son prix record et reproduire au Santiago Bernabéu le niveau de jeu affiché en Bundesliga. 125 millions d’euros ont été investis pour son talent, mais il lui appartient désormais de justifier ce montant sur le terrain.

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