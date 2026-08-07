« Mon rêve d’enfant s’est réalisé » : Yan Diomande réagit après son transfert au Real Madrid

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« Mon rêve d’enfant s’est réalisé » : Yan Diomande réagit après son transfert au Real Madrid

Un nouveau transfert astronomique sur le marché du football européen a été officiellement conclu. Le jeune talent ivoirien Yan Diomande, âgé de 19 ans, qui a rejoint le Real Madrid, a adressé un message d’adieu émouvant aux supporters allemands et au RB Leipzig.

Rappelons que les « Merengues » ont versé à Leipzig une somme garantie de 125 millions d’euros ainsi qu’un montant supplémentaire de 15 millions d’euros de bonus, soit 140 millions d’euros au total.

« Je n’aurais rien accompli sans Leipzig »

Diomande a sincèrement remercié le club allemand pour sa confiance et pour l’avoir aidé à franchir un cap :

« Je suis infiniment reconnaissant envers Leipzig. Le club et ses dirigeants m’ont fait confiance il y a un an, alors que je n’avais disputé que quelques matchs au niveau professionnel. Ils m’ont donné une chance et créé les conditions nécessaires pour que je puisse m’exprimer au plus haut niveau. C’est ici que j’ai trouvé ma place dans l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe, que j’ai intégré la sélection de Côte d’Ivoire et que j’ai eu la chance de représenter mon pays à la Coupe du monde », — a écrit le footballeur.

« Rejoindre le Real Madrid, c’est un rêve d’enfant »

Le talent ivoirien n’a pas caché que son transfert à Madrid représentait son plus grand rêve et a remercié les dirigeants pour cette opportunité :

« Rejoindre le Real Madrid, c’est la réalisation d’un rêve d’enfant. Je tiens donc à remercier tout particulièrement les dirigeants de Leipzig, qui ont autorisé ce transfert alors que mon contrat était encore en vigueur. Je remercie également les supporters du fond du cœur. Votre soutien et votre affection, témoignés dès le premier jour, ont eu une valeur inestimable pour moi.

Aujourd’hui, une nouvelle page de ma vie s’ouvre. Les adieux sont toujours difficiles, mais j’ai hâte de relever les nouveaux défis qui m’attendent. Qui sait, peut-être nous retrouverons-nous un jour en Ligue des champions », — a conclu Diomande.

La nouvelle étape de la carrière du joueur de 19 ans à Madrid et son avenir au sein du « club royal » sont suivis avec grand intérêt par le monde du football.

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Yan DiomandeReal MadridRB LeipzigCôte d'Ivoire
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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