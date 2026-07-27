L'un des feuilletons les plus retentissants du marché des transferts européen a pris fin. Le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé l'arrêt complet des négociations concernant l'achat du talentueux milieu offensif du RB Leipzig, Yann Diomande.

Cette décision a ouvert la voie au Real Madrid. Selon les médias, le joueur devrait rejoindre le « club merengue » dans les prochains jours et passer sa visite médicale à Madrid.

Zamin.uz Présentation de la déclaration ferme de la direction du PSG et des principales raisons de l'échec de ce transfert.

La déclaration officielle du PSG : « Nous ne participons pas à la folie du marché »

Le champion de France a clairement expliqué les raisons de son retrait du dossier. La direction du club a jugé « déraisonnables » les exigences formulées par l'agent du joueur et par Leipzig.

Citation du communiqué du PSG rapportée par Marca : « Le Paris Saint-Germain a officiellement renoncé à ses plans concernant Yann Diomande et a mis fin à toutes les négociations. Tant l'indemnité de transfert proposée que les exigences salariales étaient d'un niveau totalement déraisonnable et auraient pu nuire à la stabilité du marché. Le PSG ne déroge pas à ses principes de discipline financière stricte et d'équilibre de l'effectif. En tant que double vainqueur de la Ligue des champions et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne cédera pas aux surenchères inflationnistes ni aux manœuvres de certains intermédiaires. Le club poursuit sereinement et avec confiance sa stratégie sur le marché des transferts. »

Les statistiques de Yann Diomande lors de la saison dernière

La star de 20 ans de Leipzig a attiré l'attention des cadors européens par ses performances la saison dernière, faisant grimper en flèche sa valeur marchande.

Indicateur Valeur / Résultat Matchs joués (toutes compétitions confondues) 36 Buts marqués 13 Passes décisives 10 Système « But + Passe » 23 points Valeur Transfermarkt ~ 90 millions d'euros

Comment le Real Madrid a-t-il profité de la situation ?

Le retrait du PSG des négociations a fait les affaires du Real Madrid. Les Madrilènes ont rapidement trouvé un accord avec l'entourage du joueur et Leipzig.

Selon les informations, Diomande s'envolera pour Madrid dans les prochaines heures et, après sa visite médicale, signera un contrat à long terme avec le Real. Le PSG a quant à lui préféré réorienter ces fonds pour renforcer d'autres postes clés de son effectif.

Partagez cette actualité sportive exclusive avec vos amis !

Le nouveau duel de transferts entre Paris et Madrid s'est achevé sur un rebondissement inattendu.

Partagez immédiatement cet article brûlant avec vos amis et vos groupes de passionnés de football !

Selon vous, le PSG a-t-il eu raison de renoncer à ce transfert à plus de 90 millions d'euros ou le Real a-t-il frappé un nouveau grand coup en s'offrant cette super-star ? Laissez votre avis dans les commentaires !