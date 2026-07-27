Le Real Madrid parvient à un accord pour le transfert de Yan Diomande

Le Real Madrid est sur le point de conclure un accord retentissant sur le marché des transferts. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le club merengue a trouvé un accord total pour s'attacher les services du talentueux ailier du RB Leipzig, Yan Diomande. Le joueur de 19 ans s'envolera pour l'Espagne dans les prochains jours pour y passer sa visite médicale et signer un contrat à long terme jusqu'en juin 2031, rapporte Goal.com .

La valeur du transfert est estimée à un montant nettement supérieur à 100 millions d'euros. Initialement, une offre des Madrilènes avoisinant les 100 millions d'euros avait été rejetée par le club allemand, la direction du RB Leipzig exigeant une somme plus élevée pour son joueur talentueux. Cependant, à l'issue des dernières négociations, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente et le prix du transfert atteint un montant record.

Une concurrence acharnée pour la star

Yan Diomande, international ivoirien, a suscité un vif intérêt de la part des plus grands clubs européens. En particulier, le Paris Saint-Germain a également pris une part active dans la course au transfert et s'était mis d'accord sur les conditions personnelles avec le joueur. Néanmoins, restant fidèle à ses principes de stabilité financière et d'équilibre de l'équipe, le club parisien a décidé de jeter l'éponge pour cette somme.

De plus, les cadors de la Premier League anglaise — Arsenal, Manchester City et Liverpool — surveillaient également de près les performances du jeune prodige. Cependant, les clubs anglais n'ont pas souhaité franchir la barre des 100 millions d'euros. Le retrait du Paris Saint-Germain de la course a ainsi éliminé tous les obstacles sur la route du Real Madrid et garanti la concrétisation du transfert.

L'ascension fulgurante du joueur

La carrière de Yan Diomande ces dernières années se caractérise par des bonds professionnels spectaculaires. Lors de la saison 2024-2025, sous les couleurs de Leganés, relégué de Liga, il n'avait été titulaire que lors de six matches, inscrivant tout de même deux buts. Malgré cela, son potentiel n'a pas échappé à l'attention du club allemand.

En 2025, le RB Leipzig avait versé 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Ayant métamorphosé son jeu en Bundesliga, le jeune attaquant est rapidement devenu la star incontestée de l'équipe. Au cours de la saison dernière, il a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues, inscrit plus de 10 buts et s'est affirmé comme l'un des plus grands talents du football européen.