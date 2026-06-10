Ibrahim Maza promet de battre Messi lors de la Coupe du Monde

Alors que les yeux du monde entier se tournent une fois de plus vers l'événement sportif le plus prestigieux et le plus intense de la planète, la Coupe du Monde de la FIFA, les déclarations sensationnelles des équipes participantes et de leurs stars ne font qu'accroître l'excitation des fans. En particulier, Ibrahim Maza, membre prometteur de l'équipe nationale d'Algérie et talentueux milieu de terrain du club allemand du Bayer Leverkusen, a partagé ses projets et ses rêves avant le tournoi à venir. Les propos du jeune prodige ont fait grand bruit dans le monde du sport.

Évoquant les matchs à venir, très exigeants et complexes, notamment face au principal rival du groupe, Maza a souligné l'importance de ne pas se laisser piéger par leurs ruses tactiques :

« Ils utilisent beaucoup de provocations sur le terrain pour briser mentalement l'adversaire. Cependant, nous devons rester totalement calmes dans de telles situations, donner le maximum de nos capacités et jouer avec intelligence. Nous verrons tous ce qui se passera sur le terrain dans les prochains jours. InshaAllah, nous sommes capables de vaincre le grand Lionel Messi et son équipe », a déclaré le joueur avec une ferme conviction dans une interview exclusive accordée à la célèbre publication internationale « Goal » .

En examinant le calendrier de la compétition, l'équipe nationale d'Algérie s'apprête à vivre de véritables batailles. Les représentants africains disputeront leur premier match le 17 juin contre les champions du monde en titre, l'Argentine. Après ce choc, ils affronteront l'Autriche, équipe européenne disciplinée, et la Jordanie, représentante du continent asiatique, lors de la phase de groupes.

Il convient de rappeler que le meilleur résultat de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie en Coupe du Monde a été enregistré en 2014, lors du tournoi organisé au Brésil. À l'époque, cette équipe courageuse avait réussi à franchir la phase de groupes pour la première fois de son histoire, atteignant les huitièmes de finale et livrant un match héroïque contre l'Allemagne, futur champion. Nous verrons si Ibrahim Maza et ses coéquipiers pourront cette fois franchir l'obstacle Messi et écrire une nouvelle page d'histoire.

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