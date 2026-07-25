L'effectif du champion n'est pas complet : Keown pointe trois lacunes

Arsenal est devenu champion d'Angleterre après 22 ans d'attente, mais la légende du club, Martin Keown, estime que cet effectif n'est pas encore parfait. Il a identifié trois lacunes majeures dans l'équipe de Mikel Arteta — bien que les récents mouvements sur le marché des transferts signifient que l'une d'entre elles a déjà été partiellement comblée.

La question principale est désormais : de combien de changements supplémentaires les « Gunners » ont-ils besoin pour défendre leur titre, et comment Arteta peut-il renforcer l'équipe sans perturber l'équilibre du groupe actuel ?

Keown a mis en lumière trois postes spécifiques

Selon l'ancien défenseur d'Arsenal, Martin Keown, le club devrait envisager de renforcer le milieu de terrain central, l'aile gauche et la ligne d'attaque avant la nouvelle saison.

« Je pense qu'Arsenal a besoin d'un autre milieu de terrain capable de contrôler le jeu. Un ailier gauche est également nécessaire. Je ne serais pas surpris si le club se tournait vers le marché pour un avant-centre. »

Keown a insisté sur un milieu de terrain capable d'améliorer la maîtrise du ballon. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur combatif, mais d'un profil capable de dicter le rythme sous la pression adverse et de changer l'orientation du jeu. Il a également cité l'aile gauche et le poste d'avant-centre comme des priorités potentielles.

Le mercato a commencé, mais les besoins sont-ils satisfaits ?

Les premiers rapports indiquaient qu'Arsenal n'avait recruté qu'Illan Meslier, arrivé libre de Leeds. Cependant, la situation sur le marché des transferts a rapidement évolué.

Au 24 juillet, Arsenal a accueilli trois joueurs :

Nouveau joueur Ancien club Poste Illan Meslier Leeds Gardien Piero Hincapié Bayer Leverkusen Défense Christos Tzolis Club Bruges Ailier gauche

Parallèlement, Leandro Trossard est parti à Beşiktaş, et Jakub Kiwior a rejoint Porto. Ainsi, le problème de l'aile gauche souligné par Keown pourrait avoir été résolu par le transfert de Tzolis, mais le départ du Belge a tout de même redéfini la concurrence en attaque.

Pourquoi l'aile gauche reste-t-elle cruciale ?

La saison dernière, la majeure partie des attaques d'Arsenal passait par le côté droit. Selon les analyses de la Premier League, 43 % des attaques de l'équipe venaient de la droite, contre seulement 33 % de la gauche. Cela permettait aux adversaires de prédire facilement d'où venait le danger principal.

L'arrivée de Tzolis pourrait atténuer ce problème. Cependant, le nouveau joueur doit :

s'adapter à la vitesse du football anglais ;

faire preuve de régularité dans le onze de départ ;

créer autant de danger sur le flanc opposé à Bukayo Saka ;

compenser les buts et passes décisives de Trossard.

Par conséquent, le simple fait d'avoir recruté un ailier gauche ne signifie pas que toutes les questions à ce poste sont résolues. Un transfert n'est pas la solution au problème, mais seulement la première partie de la réponse.

Quel type de milieu de terrain manque-t-il ?

L'observation la plus importante de Keown concerne le milieu de terrain. Arsenal possède des joueurs de haut niveau à l'aise avec le ballon, mais sur une longue saison, la tâche de contrôler le jeu peut devenir trop dépendante de quelques leaders.

Un nouveau milieu central pourrait offrir à Arteta les possibilités suivantes :

augmenter le rythme de jeu face à des défenses regroupées ;

alléger la charge créative pesant sur Martin Ødegaard ;

utiliser Declan Rice dans différents rôles ;

maintenir la qualité en cas de blessures ou de suspensions ;

renforcer la rotation en championnat, en coupes et en Ligue des champions.

Des rumeurs circulaient déjà sur le fait que le club envisageait un milieu central et un attaquant dans ses plans estivaux. Cependant, avant les gros transferts, l'équilibre financier et l'avenir des joueurs actuels doivent être pris en compte.

Un nouvel attaquant est-il nécessaire ou superflu ?

Le sujet le plus controversé est le poste d'avant-centre. Keown a mentionné ce transfert non pas comme une exigence stricte, mais comme une étape logique que le club pourrait franchir.

Un nouvel attaquant permettrait à Arsenal de :

varier les styles d'attaque ;

se renforcer dans la surface face à des défenses fermées ;

créer une concurrence entre les attaquants principaux ;

garantir que les buts ne dépendent pas d'un ou deux joueurs seulement.

Cependant, il y a une limite fine. Recruter un autre attaquant pour une grosse somme pourrait réduire le temps de jeu des joueurs actuels et perturber l'équilibre de l'effectif. En bref, acheter une star est facile, mais les faire jouer tous ensemble n'est pas Football Manager.

Keown a placé la tâche la plus importante au-dessus des transferts

Pour l'ancien défenseur, la question ne se résume pas à acheter de nouveaux joueurs. Selon lui, Arsenal doit avant tout prolonger les contrats des joueurs clés ayant remporté le titre et conserver le noyau dur de l'équipe.

« Le plus important est de prolonger les contrats des joueurs qui ont réussi ici. Il faut les garder, développer le potentiel existant, et seulement ensuite se renforcer qualitativement. Car nous parlons de champions. »

La logique de cette approche est simple : il n'est pas nécessaire de reconstruire entièrement une équipe championne. Il faut identifier ses points faibles et ne recruter que des joueurs qui élèvent réellement le niveau.

La vraie mission d'Arteta

Le mercato estival d'Arsenal n'est pas encore terminé. L'aile gauche a été renforcée avec Tzolis, Hincapié a rejoint la défense, et la concurrence chez les gardiens s'est accrue. Mais la question du milieu de terrain créatif et de l'attaquant potentiel soulevée par Keown reste ouverte.

Le plus grand défi pour Arteta n'est pas de recruter beaucoup de joueurs. Il doit, tout en préservant l'esprit de l'équipe championne, rendre le groupe encore plus imprévisible pour ses adversaires.

Selon vous, de qui Arsenal a-t-il le plus besoin en ce moment : un milieu de terrain qui dicte le jeu ou un attaquant garant de buts ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les fans des « Gunners » sur Telegram.