« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis

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« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis

Dans le football iranien, des débats passionnés et inattendus ont surgi autour des récentes performances de l'équipe nationale et du choix de ses adversaires. L'entraîneur de l'un des principaux clubs du pays, Persepolis, Mehdi Tartar a vivement critiqué la situation actuelle de l'équipe nationale lors d'une conférence de presse, contestant la politique de sélection des adversaires.

Le spécialiste a souligné une baisse significative de la qualité de jeu et des résultats, notant que les rencontres fréquentes contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan ne sont pas bénéfiques.

« Nous jouons sans cesse contre l'Ouzbékistan... »

Selon Mehdi Tartar, la géographie des matchs amicaux et officiels récents a un impact négatif sur le football perse :

  • Compétition et prestige : L'entraîneur n'a pas caché son mécontentement face à la répétition des adversaires : « Nous jouons sans cesse contre l'Ouzbékistan, ce qui ne fait que nuire à la réputation de notre équipe. De tels problèmes causent un grand tort à l'équipe nationale », a déclaré fermement Tartar ;

  • L'absence de matchs à domicile : Il a ajouté que la crise de l'équipe n'est pas seulement due aux entraîneurs, mais aussi aux conditions difficiles dans le pays. Contrainte de jouer ses matchs à domicile sur terrain neutre, l'équipe d'Iran est privée du soutien des supporters et de l'avantage du terrain.

Proposition de discussions à huis clos pour redresser la situation

L'entraîneur de Persepolis ne s'est pas limité à la critique et a fait part de son intention de résoudre les problèmes en interne :

  • Dialogue à huis clos : Plutôt que de débattre par presse interposée, Tartar prévoit d'organiser une réunion à huis clos avec le staff technique de l'équipe nationale d'Iran la semaine prochaine ;

  • Aide pratique et ajustements tactiques : Le spécialiste souhaite proposer son expérience et son aide pratique pour la sélection des joueurs, les schémas tactiques et la correction des lacunes techniques.

Alors que les équipes d'Iran et d'Ouzbékistan sont devenues des rivales constantes lors des qualifications pour la Coupe du Monde et des tournois de la CAFA ces dernières années, la position tranchée de l'entraîneur téhéranais ne manquera pas d'attirer l'attention de la communauté footballistique régionale.

Mehdi TartarPersepolisÉquipe nationale d'IranTournois CAFAFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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