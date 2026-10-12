Abdusattorov fait une confession sensationnelle avant le match pour le titre de Sindarov

L'Ouzbek célèbre grand maître Nodirbek Abdusattorov son coéquipier en équipe nationale Javohir Sindarova accordé une interview inattendue et surprenante à la presse avant son match historique pour le titre mondial d'échecs contre l'Indien Gukesh Dommaraju. UzChess S'exprimant auprès de la publication, Abdusattorov a placé Sindarov aux côtés des plus grandes légendes de l'histoire des échecs, reconnaissant ouvertement son talent inné et l'influence qu'il a eue sur lui.

Cet aveu, qui a stupéfié les amateurs d'échecs, montre à quel point l'amitié et la rivalité sportive entre les deux stars ouzbèkes sont à un niveau élevé.

« Au niveau de Kasparov » : Abdusattorovéloge élevé

En évoquant le talent unique de son coéquipier, Nodirbek a exprimé les points importants suivants :

« Plus talentueux que moi » : « Nous connaissons très bien le potentiel de Javohir. Il possède un immense talent, je ne me trompe pas en disant qu'il est même plus talentueux que moi. Jusqu'en 2021-2022, il ne consacrait pas beaucoup de temps aux échecs, il était occupé par d'autres activités », a déclaré Abdusattorov ;

Parmi les 5 meilleurs de tous les temps : « À mon avis, Sindarov fait partie des cinq joueurs d'échecs les plus talentueux de l'histoire, aux côtés de Garry Kasparov et d'autres grands maîtres. En termes de talent, il ne leur est en rien inférieur. Il n'a tout simplement pas pu démontrer pleinement son potentiel pendant de nombreuses années, restant un peu dans l'ombre. »

« Il m'a dépassé et m'a donné un second souffle »

Le grand maître a sincèrement révélé les difficultés de sa carrière et comment le succès de Javohir lui a donné de la force :

La barrière des 2700 et le Tournoi des Candidats : Abdusattorov a rappelé qu'il a été le premier à franchir la barre des 2700 points au classement en 2022 et qu'il fait partie de l'élite mondiale jusqu'en 2025 : « Cependant, je n'ai pas eu la chance d'atteindre le stade du Tournoi des Candidats. D'abord mon jeune âge, puis le manque d'expérience m'ont empêché d'y arriver » ;

Le leadership de Sindarov : « Pendant de nombreuses années, j'avais une longueur d'avance sur Javohir. Maintenant, il m'a dépassé et a été le premier à atteindre ce sommet. Ses victoires consécutives m'ont donné un second souffle » ;

Une nouvelle source de confiance : « Javohir a montré en pratique que c'était possible, il a ouvert la voie et a renforcé ma propre confiance. Maintenant, il est devant et je suis ses traces. »

À la veille de la lutte pour le titre mondial contre Gukesh Dommaraju, un tel soutien et une telle reconnaissance de la part du leader de l'équipe nationale donneront sans aucun doute à Javohir Sindarov un avantage psychologique supplémentaire sur la route du championnat du monde.