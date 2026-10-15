Saint-Trond — Iberia 1999 : compositions et direct commenté

66 Occasion dangereuse ! Une erreur de la défense a offert une opportunité à Nika Sikharulidze (Iberia 1999) dans la surface, mais sa frappe est passée juste à côté du poteau gauche.

62 Ryan Merlen (Saint-Trond) a manqué une belle occasion. Il avait beaucoup d'espace et a décoché une frappe puissante à ras de terre depuis l'extérieur de la surface vers le centre du but, mais le gardien a réalisé un arrêt extraordinaire !

59 Nathanael Mbuku (Saint-Trond) a tenté de transmettre à un coéquipier, mais le défenseur a bien bloqué.

58 Match : Saint-Trond - Iberia 1999. Score : 1-0. Commentaire : 11:1 – statistiques globales des tirs au but.

55 Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) aurait dû savoir qu'une telle action est contraire aux règles. Il a été très imprudent dans le duel, ne laissant pas d'autre choix à Mehmet Turkmen que de siffler. Coup franc accordé en faveur de Saint-Trond.

52 Ilias Sebaoui (Saint-Trond) a reçu une superbe passe dans la surface, mais sa frappe a été bloquée par un défenseur.

49 L'assistant a levé son drapeau et l'arbitre a sifflé. Samed Bazdar (Saint-Trond) a mis le ballon au fond, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

46 La pause est terminée et la seconde période va bientôt commencer.

45+3 Fin de la première mi-temps.

45+3 Saint-Trond semble retrouver son jeu et a pris le contrôle du ballon. Ils attendent le moment opportun pour créer de nouvelles opportunités d'attaque.

45 Le quatrième arbitre a indiqué 3 minutes de temps additionnel.

42 Nathanael Mbuku (Saint-Trond) adresse un excellent centre dans la surface. Cependant, le défenseur adverse veille et dégage le ballon, écartant le danger.

40 Aboulaye Sissoko (Saint-Trond) décoche une frappe depuis une excellente position à l'extérieur de la surface, mais un défenseur contre le ballon au prix d'un superbe retour.

37 Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) tire le coup franc, mais le ballon sort des limites du terrain.

36 Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) est averti pour une faute. Mehmet Türkmen aurait dû prendre une décision plus simple.

35 Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) a manqué une belle occasion. Il avait beaucoup d'espace et a décoché une frappe puissante de l'extérieur de la surface vers le coin inférieur droit, mais le gardien a réalisé un arrêt extraordinaire !

34 Maintenant, nous pouvons jeter un œil aux statistiques, notamment le nombre total de tirs : 8:1.

29 C'est tout près ! Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) frappe depuis l'extérieur de la surface, le ballon passe tout près du poteau droit.

28 Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) a eu une belle occasion dans la surface, décochant un tir rasant vers le centre, mais Giorgi Makaridze a réalisé un arrêt brillant pour l'empêcher de marquer.

27 Ryan Merlen (Saint-Trond) décide de jouer le corner en retrait pour accélérer le rythme.

26 Saint-Trond maîtrise le milieu de terrain grâce à un superbe contrôle et des passes précises.

20 Statistiques actuelles de possession de balle des deux équipes : 62:38.

16 Robert-Jan Vanwesemael (Saint-Trond) a tenté de transmettre à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface, mais la défense adverse a bien réagi pour écarter le danger.

15 Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) se charge du coup franc, mais sa frappe passe juste au-dessus de la barre transversale. Ça aurait pu être un superbe but !

14 Nathanael Mbuku (Saint-Trond) commet une faute. Mehmet Türkmen arrête le jeu et prend une décision. Iberia 1999 obtient un coup franc.

12 Ballon au fond des filets ! Samed Baždar a servi Robert-Jan Vanwesemael (Saint-Trond), qui a pénétré dans la surface et décoché une superbe frappe rase de terre au fond des buts. Il ouvre le score : 1-0.

11 Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) envoie le corner dans la surface, mais la défense repousse.

9 Ryan Merlen (Saint-Trond) envoie un centre dangereux dans la surface, mais le premier défenseur éloigne le ballon.

8 Le but de Saint-Trond a été refusé pour hors-jeu après consultation de la VAR !

7 Attendez ! Un contrôle VAR est en cours pour vérifier s'il y a hors-jeu avant le but. L'arbitre visionne l'action. Les joueurs de Saint-Trond contestent.

4 Robert-Jan Vanwesemael adresse un centre précis dans la surface. Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) contrôle et décoche une frappe rapide au ras du poteau droit. Le gardien n'avait aucune chance. Le score est de 1-0.

4 Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) commet une faute, l'arbitre siffle.

1 La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.

00:01 Saint-Trond donne le coup d'envoi du match.

00:00 L'arbitre principal du match d'aujourd'hui sera Mehmet Turkmen.

00:00 Vous pouvez retrouver les compositions de départ des deux équipes dans les détails de ce match.