Saint-Trond — Iberia 1999 : compositions et direct commenté
La rencontre de Ligue Conférence entre Saint-Trond et Iberia 1999 débutera le 16 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de Saint-Trond : 16. Kokubo L., 9. Bazdar S., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 26. Musliu V., 23. Pupe J., 10. Sebaui I., 8. Sissako A., 5. Taniguchi S. (capitaine), 60. Vanwesemael R.
Entraîneur de Saint-Trond : De Meyer F.
Composition de départ d'Iberia 1999 : 31. Makaridze G., 25. Amisulashvili A., 3. Chanchar P., 6. Dadiani N., 9. Dzaganiya A., 5. Djinjolava J. (capitaine), 8. Kardava B., 18. Lucas Cafe, 10. Nachkebia Z., 4. Selimovic V., 19. Sikharulashvili N.
Entraîneur d'Iberia 1999 : Demchenko A.
En direct1-0 EN DIRECT
66
Occasion dangereuse ! Une erreur de la défense a offert une opportunité à Nika Sikharulidze (Iberia 1999) dans la surface, mais sa frappe est passée juste à côté du poteau gauche.
62
Ryan Merlen (Saint-Trond) a manqué une belle occasion. Il avait beaucoup d'espace et a décoché une frappe puissante à ras de terre depuis l'extérieur de la surface vers le centre du but, mais le gardien a réalisé un arrêt extraordinaire !
59
Nathanael Mbuku (Saint-Trond) a tenté de transmettre à un coéquipier, mais le défenseur a bien bloqué.
58
Match : Saint-Trond - Iberia 1999. Score : 1-0. Commentaire : 11:1 – statistiques globales des tirs au but.
55
Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) aurait dû savoir qu'une telle action est contraire aux règles. Il a été très imprudent dans le duel, ne laissant pas d'autre choix à Mehmet Turkmen que de siffler. Coup franc accordé en faveur de Saint-Trond.
52
Ilias Sebaoui (Saint-Trond) a reçu une superbe passe dans la surface, mais sa frappe a été bloquée par un défenseur.
49
L'assistant a levé son drapeau et l'arbitre a sifflé. Samed Bazdar (Saint-Trond) a mis le ballon au fond, mais le but a été refusé pour hors-jeu.
46
La pause est terminée et la seconde période va bientôt commencer.
45+3
Fin de la première mi-temps.
45+3
Saint-Trond semble retrouver son jeu et a pris le contrôle du ballon. Ils attendent le moment opportun pour créer de nouvelles opportunités d'attaque.
45
Le quatrième arbitre a indiqué 3 minutes de temps additionnel.
42
Nathanael Mbuku (Saint-Trond) adresse un excellent centre dans la surface. Cependant, le défenseur adverse veille et dégage le ballon, écartant le danger.
40
Aboulaye Sissoko (Saint-Trond) décoche une frappe depuis une excellente position à l'extérieur de la surface, mais un défenseur contre le ballon au prix d'un superbe retour.
37
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) tire le coup franc, mais le ballon sort des limites du terrain.
36
Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) est averti pour une faute. Mehmet Türkmen aurait dû prendre une décision plus simple.
35
Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) a manqué une belle occasion. Il avait beaucoup d'espace et a décoché une frappe puissante de l'extérieur de la surface vers le coin inférieur droit, mais le gardien a réalisé un arrêt extraordinaire !
34
Maintenant, nous pouvons jeter un œil aux statistiques, notamment le nombre total de tirs : 8:1.
29
C'est tout près ! Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) frappe depuis l'extérieur de la surface, le ballon passe tout près du poteau droit.
28
Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) a eu une belle occasion dans la surface, décochant un tir rasant vers le centre, mais Giorgi Makaridze a réalisé un arrêt brillant pour l'empêcher de marquer.
27
Ryan Merlen (Saint-Trond) décide de jouer le corner en retrait pour accélérer le rythme.
26
Saint-Trond maîtrise le milieu de terrain grâce à un superbe contrôle et des passes précises.
20
Statistiques actuelles de possession de balle des deux équipes : 62:38.
16
Robert-Jan Vanwesemael (Saint-Trond) a tenté de transmettre à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface, mais la défense adverse a bien réagi pour écarter le danger.
15
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) se charge du coup franc, mais sa frappe passe juste au-dessus de la barre transversale. Ça aurait pu être un superbe but !
14
Nathanael Mbuku (Saint-Trond) commet une faute. Mehmet Türkmen arrête le jeu et prend une décision. Iberia 1999 obtient un coup franc.
12
Ballon au fond des filets ! Samed Baždar a servi Robert-Jan Vanwesemael (Saint-Trond), qui a pénétré dans la surface et décoché une superbe frappe rase de terre au fond des buts. Il ouvre le score : 1-0.
11
Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) envoie le corner dans la surface, mais la défense repousse.
9
Ryan Merlen (Saint-Trond) envoie un centre dangereux dans la surface, mais le premier défenseur éloigne le ballon.
8
Le but de Saint-Trond a été refusé pour hors-jeu après consultation de la VAR !
7
Attendez ! Un contrôle VAR est en cours pour vérifier s'il y a hors-jeu avant le but. L'arbitre visionne l'action. Les joueurs de Saint-Trond contestent.
4
Robert-Jan Vanwesemael adresse un centre précis dans la surface. Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) contrôle et décoche une frappe rapide au ras du poteau droit. Le gardien n'avait aucune chance. Le score est de 1-0.
4
Nelson Ishiwatari (Saint-Trond) commet une faute, l'arbitre siffle.
1
La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.
00:01
Saint-Trond donne le coup d'envoi du match.
00:00
L'arbitre principal du match d'aujourd'hui sera Mehmet Turkmen.
00:00
Vous pouvez retrouver les compositions de départ des deux équipes dans les détails de ce match.
00:00
Bonjour et bienvenue dans notre commentaire textuel en direct. Vous pouvez suivre tous les moments forts du match par écrit pour ne rien rater. Installez-vous confortablement et profitez-en.
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