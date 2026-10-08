Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo et le conflit tendu avec l'entraîneur Jorge Jesus ont poussé les membres de la famille du joueur à s'exprimer sur ce sujet douloureux. La mère de la légende de 41 ans, Dolores Aveiro dans une interview accordée au prestigieux journal portugais A Bola n'a pas caché à quel point le départ de son fils du camp d'entraînement de l'équipe nationale a été un coup dur pour sa famille.

Partageant ses sentiments de mère, Aveiro a exprimé sa conviction que cette épreuve sera surmontée et que justice sera faite.

« J'ai un peu pleuré » : Amour maternel et larmes

Dans sa déclaration à la presse, Dolores Aveiro a souligné que la situation l'avait profondément attristée :

Sentiments intérieurs : « Cette situation m'a beaucoup affectée, j'ai été sincèrement triste de voir l'état de mon fils », confie la mère du joueur ;

Se soulager par les larmes : « Pour être honnête, j'ai un peu pleuré. C'est utile aussi — une personne doit évacuer ses émotions. Nous devons surmonter tout cela » ;

Confiance en Dieu : Aveiro a exprimé sa ferme conviction qu'aucun mal n'arrivera et que Dieu protégera toujours Cristiano.

« Il aurait pu partir par la grande porte, la tête haute »

Le départ de Ronaldo du camp de l'équipe nationale a été difficile non seulement sur le plan sportif, mais aussi psychologique :

La sortie dérobée : Selon Aveiro, Cristiano méritait amplement de quitter le camp par la grande porte, avec un immense respect, en raison de ses services rendus à l'équipe nationale ;

Éviter le tumulte : Cependant, l'attaquant vedette a préféré quitter la base par une sortie dérobée pour éviter l'agitation et les objectifs des caméras ;

Une loyauté méconnue : Ces mots de sa mère montrent que la manière dont la direction et le staff technique de l'équipe nationale ont traité leur capitaine a laissé un goût amer à sa famille.

Racine du conflit : Le match du 27 septembre et le banc de touche

Le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale a été causé par le match dramatique contre la Norvège dans le cadre de la Ligue des Nations :

Laissé sur le banc : L'entraîneur Jorge Jesus a décidé de ne pas faire entrer l'attaquant de 41 ans lors de ce match remporté 2-1 ;

Rupture des accords : Ronaldo, incapable d'accepter cette décision, a quitté la base et a accusé l'entraîneur d'avoir renié les accords convenus lors de la conférence de presse ;

Le silence des coéquipiers : Il a été rapporté précédemment qu'aucun joueur de l'équipe n'avait réagi à la publication fracassante de Ronaldo, choisissant de rester neutre.

La déclaration sincère et attentionnée de Dolores Aveiro a une fois de plus révélé les pressions psychologiques et les tourments que traverse la légende vivante du football moderne à la fin de sa carrière.