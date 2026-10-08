La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo et le conflit tendu avec l'entraîneur Jorge Jesus ont poussé les membres de la famille du joueur à s'exprimer sur ce sujet douloureux. La mère de la légende de 41 ans, Dolores Aveiro dans une interview accordée au prestigieux journal portugais A Bola n'a pas caché à quel point le départ de son fils du camp d'entraînement de l'équipe nationale a été un coup dur pour sa famille.
Partageant ses sentiments de mère, Aveiro a exprimé sa conviction que cette épreuve sera surmontée et que justice sera faite.
« J'ai un peu pleuré » : Amour maternel et larmes
Dans sa déclaration à la presse, Dolores Aveiro a souligné que la situation l'avait profondément attristée :
Sentiments intérieurs : « Cette situation m'a beaucoup affectée, j'ai été sincèrement triste de voir l'état de mon fils », confie la mère du joueur ;
Se soulager par les larmes : « Pour être honnête, j'ai un peu pleuré. C'est utile aussi — une personne doit évacuer ses émotions. Nous devons surmonter tout cela » ;
Confiance en Dieu : Aveiro a exprimé sa ferme conviction qu'aucun mal n'arrivera et que Dieu protégera toujours Cristiano.
« Il aurait pu partir par la grande porte, la tête haute »
Le départ de Ronaldo du camp de l'équipe nationale a été difficile non seulement sur le plan sportif, mais aussi psychologique :
La sortie dérobée : Selon Aveiro, Cristiano méritait amplement de quitter le camp par la grande porte, avec un immense respect, en raison de ses services rendus à l'équipe nationale ;
Éviter le tumulte : Cependant, l'attaquant vedette a préféré quitter la base par une sortie dérobée pour éviter l'agitation et les objectifs des caméras ;
Une loyauté méconnue : Ces mots de sa mère montrent que la manière dont la direction et le staff technique de l'équipe nationale ont traité leur capitaine a laissé un goût amer à sa famille.
Racine du conflit : Le match du 27 septembre et le banc de touche
Le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale a été causé par le match dramatique contre la Norvège dans le cadre de la Ligue des Nations :
Laissé sur le banc : L'entraîneur Jorge Jesus a décidé de ne pas faire entrer l'attaquant de 41 ans lors de ce match remporté 2-1 ;
Rupture des accords : Ronaldo, incapable d'accepter cette décision, a quitté la base et a accusé l'entraîneur d'avoir renié les accords convenus lors de la conférence de presse ;
Le silence des coéquipiers : Il a été rapporté précédemment qu'aucun joueur de l'équipe n'avait réagi à la publication fracassante de Ronaldo, choisissant de rester neutre.
La déclaration sincère et attentionnée de Dolores Aveiro a une fois de plus révélé les pressions psychologiques et les tourments que traverse la légende vivante du football moderne à la fin de sa carrière.
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