Naufrage dans le détroit d'Ormuz : des milliers d'iPhone et de parfums flottent à la surface

Un incident grave s'est produit dans le détroit d'Ormuz, une zone d'importance stratégique. Selon les informations, l'Iran a frappé un grand porte-conteneurs appartenant aux Émirats arabes unis (EAU).

L'incident aurait été causé par le non-respect des règles de sécurité maritime par le navire et son refus de tenir compte des avertissements. À la suite de l'attaque, un violent incendie s'est déclaré à bord, entraînant le naufrage du navire.

L'équipage a été secouru, le navire a brûlé et a coulé

Les photos et vidéos prises sur les lieux montrent l'ampleur de la situation :

Processus d'incendie et de naufrage : Une épaisse fumée noire s'échappait de la partie supérieure de l'immense navire rempli de conteneurs, avant qu'il ne gîte et ne sombre dans l'eau ;

Sauvetage de l'équipage : Après l'attaque, les membres de l'équipage à bord ont été évacués à temps et ont été entièrement secourus.

Cargaison précieuse à la surface de la mer : des milliers d'iPhone et de parfums

À la suite du naufrage, certains des énormes conteneurs métalliques à bord se sont ouverts ou ont été endommagés, laissant leur cargaison flotter à la surface de la mer :

Smartphones et parfumerie de luxe : Des milliers de téléphones iPhone et de parfums de marques prestigieuses flottent éparpillés à la surface de l'eau ;

Mouvement des bateaux locaux : Comme le montrent les images, des dizaines de petits bateaux à moteur arrivés sur les lieux ont commencé à récupérer les marchandises flottantes, notamment des boîtes de parfum ;

Conteneurs restés en haute mer : Certains grands conteneurs flottent encore à moitié immergés à la surface de la mer.

De tels affrontements dans le détroit d'Ormuz, artère principale du commerce mondial et du pétrole, pourraient constituer une menace sérieuse pour la sécurité du transport maritime régional.