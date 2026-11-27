Lors de la 5e journée de la phase de ligue de l'Europa League, le club italien Milan s'est déplacé pour affronter l'équipe grecque de l'Olympiacos et a fait preuve d'une grande force de caractère. Menés de deux buts, les hommes de Ruben Amorim ont renversé la vapeur en seconde période en marquant quatre fois pour s'imposer sur le score de 4-2 .

De 0-2 à 4-2 : les remplaçants changent le cours du match

Un début tonitruant des hôtes : À la 31e minute, le gardien des « rossoneri » Mike Maignan a marqué contre son camp, puis à la 49e minute, Jota Silva a porté le score à 2-0 .

La réponse rapide de Milan : À la 56e minute, Hutchinson a réduit l'écart, et à la 63e minute, Cissé a égalisé. Entré en jeu à la pause, Christian Pulisic a donné l'avantage à son équipe à la 71e minute, tandis que dans le temps additionnel ( 90+5 ), Moreira a scellé le résultat.

Classement et feuille de match

Après cette victoire cruciale, Milan porte son total à 6 points et remonte à la 21e place du classement. L'Olympiacos, battu, reste 7e avec 10 points .

Statistiques Détails Phase de la compétition Europa League, 5e journée Résultat du match Olympiacos 2-4 Milan Buts Maignan (31' c.s.c.), Jota Silva (49') — Hutchinson (56'), Cissé (63'), Pulisic (71'), Moreira (90+5') Classement Milan — 21e place (6 points) / Olympiacos — 7e place (10 points)

Composition de l'Olympiacos : Ortega, Smailovic, Pirola, Retsos (Toufakis, 82), Bruno, Pedersen (Saliakas, 67), Silva, Sa, Freuler, Gelson (Fortounis, 72), Gonzalez (Yaremchuk, 67).

Composition de Milan : Maignan, Diawara (Terracciano, 67), de Winter (Tomori, 53), Hila, Jashari, Moreira, Rabiot, Estupiñán (Musah, 46), Cissé (Comotto, 85), Hutchinson, Ramos (Pulisic, 46).

Selon vous, Milan sous la direction de Ruben Amorim peut-il atteindre les phases finales de l'Europa League et viser le titre après ce super retournement de situation ?

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