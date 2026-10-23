Midtjylland — Saint-Trond : compositions et direct commenté

87🔁
Frederic De Meyer prépare un changement. Taiga Hata (Saint-Trond) entre en jeu à la place de Joedrick Pupe.
85🔁
Frederic De Meyer prépare un changement. Taiga Hata (Saint-Trond) entre en jeu à la place de Joedrick Pupe.
85🔁
C'est l'heure du changement. Arbnor Muja (Saint-Trond) entre en jeu à la place de Nathanaël Mbuku.
84
Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) a éliminé son adversaire, mais n'a pas pu garder le ballon dans le terrain.
82
Stanley Iheanacho combine avec Gyu-Sung Cho en attaque pour Midtjylland, frappe de Cho depuis l'extérieur de la surface, mais le ballon passe à côté du poteau gauche.
80
Saint-Trond obtient un corner.
80
Saint-Trond n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon. Corner. Une nouvelle occasion pour Saint-Trond.
79🔁
Nous assistons à un changement. Abdu Ndiaye (Midtjylland) entre en jeu à la place de Julius Emefiele.
78
Kaito Matsuzawa (Saint-Trond) frappe depuis l'extérieur de la surface. Le ballon se dirigeait vers le coin inférieur gauche, mais Nordin Jackers a facilement écarté le danger.
77
L'arbitre central et son assistant désignent le drapeau de corner. Saint-Trond aura l'occasion de créer le danger devant le but adverse.
76
Midtjylland - Saint-Trond. Score : 0-1. Mads Bech Sørensen (Midtjylland) commet une faute sur son adversaire et Eugeneh Cho arrête le jeu.
74🔁
Frédéric De Meyer décide de remplacer Frédéric Soelleux, entré en jeu de Samed Bazdar (Saint-Trond).
72🔁
Frederic De Meyer décide de procéder à un changement. Kaito Matsuzawa (Saint-Trond) entre en jeu à la place de Ryan Merlen.
72🔁
Frédéric De Meyer décide de remplacer Frédéric Soelleux par Samed Bazdar (Saint-Trond).
69🔁
L'arbitre signale un changement : Viktor Bak (Midtjylland) entre en jeu, tandis que David Martínez cède sa place pour souffler.
69
Midtjylland semble trouver son jeu et contrôle le ballon. Ils attendent le bon moment pour se créer de nouvelles occasions.
66
Le corner est tiré, mais Midtjylland n'en profite pas, le défenseur dégage le ballon.
64
L'arbitre central et son assistant ont désigné le drapeau de corner. Midtjylland aura l'occasion de se créer une occasion dangereuse près du but adverse.
63
Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) a eu une belle occasion dans la surface, décochant un tir ras de terre au centre du but, mais Nordin Bakker a réalisé un arrêt exceptionnel.
62
Statistiques actuelles des tirs cadrés : 3-2.
60
Midtjylland obtient un corner. L'arbitre central et l'un de ses assistants désignent le drapeau de coin.
59🟨
Ilias Sebaoui (Saint-Trond) écope d'un carton jaune pour une faute.
58
Ilias Sebaoui (Saint-Trond) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe à quelques centimètres du poteau droit.
55
Robert-Jan Vanwesemael (Saint-Trond) adresse un centre dangereux dans la surface, mais Nordin Bakker capte le ballon.
52
C'était tout près. Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) frappe de l'extérieur de la surface, le ballon passe tout près du poteau droit.
46🔁
Mike Tullberg effectue un changement à la pause. Stanley Ihenacho (Midtjylland) remplace Hyun-Seok Hong.
46🔁
Mike Tullberg procède à un changement. Au début de la seconde période, Cho Gue-sung remplace Pedro Bravo (Midtjylland).
46🔁
La nécessité de dynamiser le jeu en seconde période a entraîné un changement. Friday Etim entre en jeu à la place de Mileta Rajovic (Midtjylland).
46
Midtjylland donne le coup d'envoi.
46⏱
La deuxième mi-temps a commencé.
45+2⏱
L'arbitre Juxin Zaja siffle la fin de la première mi-temps.
45+2
David Martínez (Midtjylland) manque le coche sur le penalty repoussé, sa frappe frôle la barre transversale.
45
2 minutes ajoutées au temps réglementaire.
42⚽0-1
Robert-Jan Vanwesemael a fait étalage d'une technique remarquable et a adressé un superbe centre dans la surface. Frederic Soet (Saint-Trond) a contrôlé le ballon et a marqué de la tête dans le petit filet gauche pour ouvrir le score. Score : 0:1.
41
Ryan Merlen (Saint-Trond) tire un coup franc depuis une position très favorable.
40
L'arbitre désigne le drapeau de corner. Corner accordé à Saint-Trond.
39
L'arbitre désigne le drapeau de corner et Midtjylland va exécuter un corner.
38
2:1 — le nombre actuel de tirs cadrés.
35
Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) a adressé un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs ont dégagé le ballon.
31
La possession est de 44:56.
29
Saint-Trond n'a pas su profiter du corner, les défenseurs adverses ont bien réagi pour écarter le danger.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.
28
Sofus Johannesen (Midtjylland) frappe depuis l'intérieur de la surface, mais un tacle salvateur contre le tir.
24
Nathanaël Mbuku (Saint-Trond) tente sa chance depuis l'extérieur de la surface, le ballon passe de peu à côté du poteau droit.
22🟨
Pedro Bravo (Midtjylland) écope d'un carton jaune pour une faute commise un peu plus tôt.
22
Midtjylland a bien joué et obtient un corner.
19✚
Le jeu est interrompu, Pedro Bravo (Midtjylland) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur la pelouse.
14
Ilias Sebaoui (Saint-Trond) a commis une faute sur son adversaire, mais l'arbitre ne lui a donné aucun carton.
12
Midtjylland obtient un corner.
11🟨
Robert-Jan Vanwesemael (Saint-Trond) écope d'un carton jaune. L'arbitre Eugene Mpom Mple a pris la bonne décision.
8
Maintenant, Midtjylland va tirer un corner.
8
Le gardien se détend pour détourner une frappe dangereuse de Julius Emefiele (Midtjylland) vers le poteau gauche.
6
Robert-Jan Vanwesemael (Saint-Trond) a adressé un superbe centre dans la surface de réparation, mais les défenseurs adverses ont réussi à écarter le danger.
5
Ousmane Diao (Midtjylland) adresse une superbe passe à Hyun-Seok Hong, qui fonce vers le but.
1⏱
Le match vient de commencer, la première mi-temps est en cours.
01:04
Le Midtjylland donne le coup d'envoi.
00:21
Match : Midtjylland - Saint-Trond. Score : 0-0.
Commentaire : Yuxin Zhang dirigera le match d'aujourd'hui.
00:21
Les compositions de départ sont déjà annoncées, vous pouvez les consulter dans la section dédiée.
00:21
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir tous les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez.
Commentaires 0
…