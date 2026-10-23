Midtjylland — Saint-Trond : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Conférence entre Midtjylland et Saint-Trond débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Midtjylland : 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (capitaine), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martinez D., 20. Hong Hyun-Seok, 29. Watjen K., 27. Johannesen S., 38. Emefile J., 9. Rajovic M.

Remplaçants de Midtjylland : 55. Bak V., 15. Benni D., 10. Cho Gue-Sung, 30. Edjexeri O., 90. Etim F., 18. Iheanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugbo M., 17. Ure M.

Entraîneur de Midtjylland : Tullberg M.

Composition de départ de Saint-Trond : 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (capitaine), 23. Poupe J., 8. Sissako A., 18. Ishiwatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaui I., 19. Soelle F.

Remplaçants de Saint-Trond : 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens V., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 7. Muya A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkawa S., 5. Taniguchi S.

Entraîneur de Saint-Trond : De Meyer F.