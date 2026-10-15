Egnatia — Midtjylland : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Egnatia et Midtjylland débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match lancé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ d'Egnatia : 98. Daysinani M., 2. Adjessa D., 10. Albaneze A., 6. Aleksi A. (capitaine), 33. Bitri E., 77. Gruda I., 22. Jaime G., 17. Kryeziu A., 20. Lukili K., 28. Sota E., 29. Yago A.

Entraîneur d'Egnatia : Dede N.

Composition de départ de Midtjylland : 25. Bakker N., 8. Billing P., 21. Castillo D., 10. Cho Gue-sung, 4. Diao O., 38. Emefile J., 20. Hong Hyun-seok, 5. Christensen R. (capitaine), 98. Martinez D., 9. Osorio D., 22. Sorensen M. B.

Entraîneur de Midtjylland : Tullberg M.