Egnatia — Midtjylland : compositions et direct commenté
La rencontre de Ligue Conférence entre Egnatia et Midtjylland débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Une fois le match lancé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ d'Egnatia : 98. Daysinani M., 2. Adjessa D., 10. Albaneze A., 6. Aleksi A. (capitaine), 33. Bitri E., 77. Gruda I., 22. Jaime G., 17. Kryeziu A., 20. Lukili K., 28. Sota E., 29. Yago A.
Entraîneur d'Egnatia : Dede N.
Composition de départ de Midtjylland : 25. Bakker N., 8. Billing P., 21. Castillo D., 10. Cho Gue-sung, 4. Diao O., 38. Emefile J., 20. Hong Hyun-seok, 5. Christensen R. (capitaine), 98. Martinez D., 9. Osorio D., 22. Sorensen M. B.
Entraîneur de Midtjylland : Tullberg M.
En direct1-2 EN DIRECT
49
Philip Billing (Midtjylland) n'a pas su convertir un coup franc de près, envoyant le ballon juste au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti, et le gardien d'Egnatia va dégager.
49
Stefan Ebner siffle, Ilidi Gruda (KF Egnatia) est sanctionné pour une faute.
47
Denil Castillo (Midtjylland) centre dans la surface depuis la ligne de touche, mais rate sa frappe et la défense vigilante écarte le danger.
46
David Martinez quitte le terrain, remplacé par Stanley Iheanacho (Midtjylland).
46
Mike Tullberg décide de faire un changement. Friday Etim (Midtjylland) remplace Gue-sung Cho.
46
Changement. Kjell Watjen (Midtjylland) remplace Hyun-seok Hyun.
46
Les joueurs sont de retour sur le terrain après la pause, et la seconde période est sur le point de commencer.
45+2
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, et les joueurs prennent the chemin des vestiaires.
45
1 minute ajoutée au temps réglementaire.
43
Karim Loukili (KF Egnatia) a décidé d'accélérer le rythme du jeu sur un corner court.
41
Le but de Midtjylland a été refusé pour hors-jeu après consultation de la VAR.
40
Gue-sung Cho (Midtjylland) reçoit une superbe passe et loge le ballon dans le but en touchant le poteau droit !
36
Nordin Bakker est sorti de sa ligne pour intercepter une longue passe d'Altin Kryeziu (KF Egnatia).
33
But ! Rasmus Kristensen délivre un superbe centre dans la surface, où Cho Gue-sung (Midtjylland) surgit pour placer une tête à bout portant dans le coin inférieur gauche. 1:1.
32
3:2 — c'est le nombre actuel de tirs cadrés.
26
Ildi Gruda (KF Egnatia) s'élève pour reprendre un superbe centre et place une magnifique tête hors de portée du gardien, le ballon finissant sa course dans le petit filet droit.
26
Daniel Addo (KF Egnatia) est signalé hors-jeu.
24
Philip Billing (Midtjylland) tire le corner et envoie un super centre dans la surface, mais la défense adverse veille et éloigne le danger.
20
Ildi Gruda (KF Egnatia) commet une faute grossière et Stefan Ebner siffle l'infraction.
19
Possession de balle – 52:48.
15
Gue-sung Cho (Midtjylland) se retrouve seul près de la limite de la surface et frappe, mais le balle passe au-dessus de la barre.
13
Julius Emefile (Midtjylland) a fait un beau geste, mais sa passe imprécise n'a trouvé aucun coéquipier. Le ballon est sorti, et le jeu va reprendre par un renvoi aux 5,50m pour l'Egnatia.
8
Julius Emecheta (Midtjylland) a tenté de transmettre à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface, mais les défenseurs adverses ont bien réagi pour écarter le danger.
7
Julius Emeghere (Midtjylland) tente de progresser, mais un adversaire dégage le ballon. Le ballon sort des limites du terrain et le jeu reprendra par un renvoi aux buts pour l'Egnatia.
4
Mileta Rajović (Midtjylland) est passé tout près du but, mais aurait dû mieux faire dans cette situation. Sa frappe molle à bout portant a fini directement dans les gants de Mario Dajsinani.
4
Julius Ofori-Mintah (Midtjylland) a fait un super centre, mais les défenseurs ont écarté le danger.
2
Les défenseurs sont vigilants, ils écartent le centre dangereux adressé par Mads Bech Sørensen (Midtjylland).
1
C'est parti, le match d'aujourd'hui vient de commencer.
21:45
Les joueurs font enfin leur entrée sur la pelouse ! C'est Midtjylland qui va engager.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Stefan Ebner.
21:45
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
21:45
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits marquants de ce match.
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