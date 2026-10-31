L'ancien champion du monde incontesté des poids lourds de boxe Oleksandr Usyk a suivi depuis la loge VIP du stade le match spectaculaire et riche en buts entre Al-Nassr et Al-Kholood dans le cadre du championnat d'Arabie saoudite.

Lors de cette rencontre, la star mondiale du football Cristiano Ronaldo a réalisé une nouvelle performance magistrale, inscrivant un triplé et assurant la victoire 5-3 de son équipe.

« Tout simplement incroyable » : l'aveu enthousiaste d'Usyk

Après le coup de sifflet final, la légende ukrainienne de la boxe n'a pas caché son admiration pour la forme physique et le talent du buteur portugais malgré son âge :

« C'était un match fantastique. Tout simplement incroyable ! Cristiano est un véritable extraterrestre », a déclaré Usyk avec émotion.

Autographe de Messi et célèbre « Siuuu » : le lien entre Usyk et Ronaldo

Le respect et l'intérêt d'Oleksandr Usyk pour Cristiano ont déjà attiré l'attention de nombreux fans par le passé :

Vidéo virale sur les réseaux sociaux : Auparavant, Usyk avait publié une vidéo humoristique dédiée à Ronaldo ;

Une célébration dans un décor inhabituel : Le boxeur Lionel Messia fait sensation sur les réseaux en imitant la célèbre célébration « Siuuu » de Ronaldo devant un maillot dédicacé par Messi et encadré au mur ;

La proximité entre deux légendes du sport : Lors des combats et événements d'Usyk en Arabie saoudite, les deux athlètes se rencontrent fréquemment et se soutiennent mutuellement dans leurs succès sportifs.

L'efficacité de Cristiano Ronaldo continue d'apporter des points cruciaux à Al-Nassr dans la course au titre, tandis que la présence des leaders de la boxe mondiale dans les stades renforce l'intérêt international pour cette ligue.