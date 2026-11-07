L'ère Gattuso à la Lazio : l'Italien élu entraîneur du mois en Serie A

L'entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, a été élu entraîneur du mois d'octobre en Serie A. Selon le site officiel du championnat italien, le technicien a reçu ce prix grâce à un bilan parfait de 100 % de victoires avec son équipe le mois dernier.

Arrivé à la tête des Romains l'été dernier, l'entraîneur expérimenté a rapidement réussi à faire de son équipe le leader incontesté de la course au titre.

5 victoires en octobre et un succès éclatant contre la Juventus

Les joueurs de Gattuso n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires lors de tous les matchs disputés en octobre :

Victoire convaincante contre Monza : 3-1 ;

Masterclass contre la Juventus : Trois buts sans réponse inscrits face au géant turinois pour un score final de 3-0 ;

Match intense contre Parme : 2-1 ;

La correction infligée à Sassuolo : Un score de 6-2 dans un match ouvert où les fans ont vu 8 buts ;

Points précieux à l'extérieur contre Cagliari : 2-1.

Classement de Serie A : La Lazio en leader absolu

Cette série victorieuse en octobre a propulsé la Lazio au sommet du classement :

1ère place — Lazio : Leader solitaire avec 28 points ;

2ème place — Inter : Principal poursuivant avec 25 points ;

3ème place — Roma : Intègre le podium avec 24 points ;

4ème place — Como : La sensation de la saison occupe la 4ème place avec 23 points.

Expérience d'entraîneur et nouveaux sommets

Fort d'une riche expérience après avoir dirigé Milan, Naples, Valence, Marseille et l'équipe nationale d'Italie, Gennaro Gattuso vit l'une des périodes les plus brillantes de sa carrière à la Lazio. Le jeu fluide et efficace produit par le club romain en fait le candidat le plus sérieux au Scudetto cette saison.