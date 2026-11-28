Fabio Cannavaro s'exprime sur la Lazio, leader de la Serie A
Sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, vainqueur du Ballon d'Or et dernier Italien à avoir remporté ce trophée Fabio Cannavaro a donné son avis sur les résultats du club romain de la Lazio , actuellement en tête du classement de la Serie A italienne.
« Le mercato de janvier sera crucial »
Rappelons que la Lazio est actuellement dirigée par Gennaro Gattuso , ancien coéquipier de Cannavaro en équipe nationale d'Italie. Le sélectionneur de l'Ouzbékistan a salué la progression de son compatriote en tant qu'entraîneur et a souligné que le destin du club romain dans la course au titre dépendra du mercato hivernal :
« Je suis heureux pour Gattuso. Beaucoup pensaient que ses expériences à l'étranger étaient des échecs. Mais en réalité, il a grandi en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme. J'espère qu'il maintiendra ce rythme jusqu'en janvier. Ensuite, nous verrons si le club pourra lui offrir de nouveaux joueurs », a déclaré Fabio Cannavaro, cité par le média FC Inter1908 .
Détails clés
Sujet
Détails
Intervenant
Fabio Cannavaro — Sélectionneur de l'Ouzbékistan, vainqueur du Ballon d'Or
Club au centre des discussions
Lazio — Leader de la Serie A italienne
Entraîneur du club
Gennaro Gattuso — Ancien coéquipier de Cannavaro en sélection italienne
Condition principale
L'équipe doit maintenir son rythme actuel jusqu'en janvier et renforcer son effectif lors du mercato hivernal
Selon vous, la Lazio de Gennaro Gattuso pourra-t-elle conserver la tête de la Serie A jusqu'à la fin de la saison grâce au mercato hivernal ?
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