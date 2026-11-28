Sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, vainqueur du Ballon d'Or et dernier Italien à avoir remporté ce trophée Fabio Cannavaro a donné son avis sur les résultats du club romain de la Lazio , actuellement en tête du classement de la Serie A italienne.

« Le mercato de janvier sera crucial »

Rappelons que la Lazio est actuellement dirigée par Gennaro Gattuso , ancien coéquipier de Cannavaro en équipe nationale d'Italie. Le sélectionneur de l'Ouzbékistan a salué la progression de son compatriote en tant qu'entraîneur et a souligné que le destin du club romain dans la course au titre dépendra du mercato hivernal :