Appel du boxeur américain à Bektemir Meliqo‘ziyev : l’ancien combat va-t-il renaître ?

Le boxeur professionnel américain Ian Green a lancé un appel public à Bektemir Meliqo‘ziyev, se disant prêt à l’affronter chez les super-moyens. Selon lui, ce combat avait déjà été envisagé, mais n’avait finalement pas eu lieu.

Cet appel n’est pas une proposition ordinaire pour le boxeur ouzbek. Meliqo‘ziyev est classé numéro un par la WBA et se trouve tout près d’un combat pour le titre mondial. Un éventuel duel contre Green représenterait donc un enjeu sportif majeur, mais aussi un risque important.

« Signons le contrat »

Ian Green a ouvertement indiqué sur Instagram qu’il était prêt à organiser le combat.

« Organisons ce combat. Il n’avait pas eu lieu une première fois. Allons au bout des choses et signons le contrat », a écrit le boxeur américain.

Cette déclaration montre que Green ne s’est pas contenté de citer le nom d’un adversaire. Il parle clairement d’un contrat et de la relance d’un projet qui n’avait pas abouti.

Pour l’instant, Meliqo‘ziyev, son équipe, Golden Boy Promotions ou les organisations de boxe n’ont toutefois publié aucune information officielle sur cette rencontre. La date, le lieu et le nombre de rounds prévus n’ont pas non plus été communiqués.

Pourquoi le premier combat n’a-t-il pas eu lieu ?

D’après l’appel de Green, le duel entre les deux boxeurs avait déjà été discuté ou avait atteint l’étape de l’organisation.

Cependant, aucune source ouverte fiable ne précise quand ce combat devait avoir lieu, sur quel gala il devait être programmé ni pourquoi il avait été annulé.

Il faut donc pour l’instant distinguer les deux informations suivantes :

Information Statut Ian Green a défié Meliqo‘ziyev Déclaration confirmée Le combat avait été prévu auparavant Selon les propos de Green De nouvelles négociations ont commencé Non confirmé Le contrat a été préparé Aucune information officielle La date et le lieu ont été fixés Non

En l’état, il ne s’agit donc pas d’une annonce officielle de combat, mais d’un appel public lancé par un boxeur.

Qui est Ian Green et pourquoi lance-t-il cet appel maintenant ?

Âgé de 32 ans, Ian Green a disputé 22 combats professionnels, pour 20 victoires et 2 défaites. Treize de ses victoires ont été remportées par KO ou TKO. En mars 2026, Green a signé sa vingtième victoire en mettant Kleotis Pendraves dans l’incapacité de poursuivre le combat après le premier round.

Green a principalement évolué chez les moyens, mais il vise désormais les grands combats chez les super-moyens. Il a effectué son dernier camp sous la direction du légendaire Roy Jones Jr. Jones a déclaré considérer son protégé comme l’un des meilleurs boxeurs de la division des 168 livres.

Les principaux atouts du boxeur américain :

sa taille et son allonge ;

sa capacité à boxer à distance ;

un puissant direct du droit ;

une série de victoires lors de ses derniers combats ;

une nouvelle préparation tactique issue de l’école de Roy Jones.

Green mesure 1,83 m et possède une allonge d’environ 1,91 m. C’est un boxeur orthodoxe qui combat en droitier.

Meliqo‘ziyev, lui, est tout près du titre mondial

Le bilan professionnel de Bektemir Meliqo‘ziyev est de 17 victoires pour une défaite. En février 2026, il a battu le Ghanéen Sena Agbeko par TKO au septième round, poursuivant ainsi sa série de victoires.

Le boxeur ouzbek occupe la première place du classement WBA des super-moyens depuis février 2026. Dans le classement de juillet de l’organisation, Meliqo‘ziyev figure également comme challenger numéro un.

Ce statut est très important. La première place du classement signifie généralement que le boxeur est le plus proche d’un combat pour le titre ou d’un éliminateur officiel.

En mai 2025, Meliqo‘ziyev a battu Darius Fulghum aux points au terme d’un combat en 12 rounds. La WBA avait enregistré cette rencontre comme un combat éliminatoire pour le titre.

A-t-il besoin d’affronter Green ?

Sur le plan sportif, Ian Green est un adversaire crédible et dangereux pour Meliqo‘ziyev. Il est grand, expérimenté et reste invaincu ces dernières années.

Cependant, compte tenu du statut actuel de Meliqo‘ziyev, la nécessité de cette rencontre peut être discutée.

Le boxeur ouzbek étant numéro un du classement WBA, son objectif principal devrait être la ceinture mondiale plutôt qu’un simple combat de classement. Green ne possède pour l’instant pas le même statut que Meliqo‘ziyev dans les premières places du classement WBA des super-moyens.

Un éventuel combat présente donc deux aspects.

Les avantages pour Meliqo‘ziyev :

un grand combat contre un adversaire reconnu aux États-Unis ;

renforcer sa candidature au titre grâce à une victoire ;

rester actif ;

accroître sa notoriété auprès des fans américains ;

avoir l’occasion de battre un adversaire au style difficile.

Les principaux risques :

une défaite pourrait repousser son opportunité de disputer le titre ;

le risque de blessure ;

si le combat n’est ni pour le classement ni pour une ceinture, la rémunération pourrait ne pas justifier le risque ;

la taille et l’allonge de Green constituent un problème sérieux ;

il pourrait s’agir d’un affrontement inutilement risqué alors qu’un combat pour le titre est attendu.

Cette conclusion repose sur une évaluation tactique liée à la position de Meliqo‘ziyev dans le classement WBA. Les plans officiels des deux boxeurs n’ont pas encore été annoncés.

À quoi pourrait ressembler le combat sur le ring ?

Meliqo‘ziyev et Green présentent des styles sensiblement différents.

Indicateur Bektemir Meliqo‘ziyev Ian Green Âge 30 32 Bilan 17–1 20–2 Victoires par KO 11 13 Taille Environ 177 cm 183 cm Allonge Environ 179 cm 191 cm Garde Gaucher Droitier Arme principale Pression et coups au corps Distance et coups longs

Meliqo‘ziyev combat en garde gaucher, met la pression sur son adversaire et est connu pour ses puissants coups au corps. Golden Boy Promotions décrit son style comme fondé sur la pression constante, les déplacements en gaucher et les frappes lourdes au corps.

Green, lui, est à l’aise à longue distance. Son allonge est supérieure d’environ 12 centimètres à celle de Meliqo‘ziyev. Cela lui permet de contrôler la distance avec son jab et d’empêcher le boxeur ouzbek de s’approcher.

La mission de Meliqo‘ziyev sera de passer entre les longs bras de Green pour entrer à courte et moyenne distance. C’est là que ses crochets du gauche au corps pourraient devenir une arme décisive.

Green, de son côté, pourrait chercher à :

rester constamment en mouvement ;

maintenir la distance avec sa main avant ;

placer des contres ;

utiliser le clinch lorsque Meliqo‘ziyev s’approche

afin de contrôler le rythme du combat.

Le facteur Roy Jones renforce l’intrigue

Le fait qu’Ian Green ait commencé à travailler avec Roy Jones Jr. ajoute de l’intérêt à un éventuel combat.

Jones est connu pour un style fondé sur la vitesse, les mouvements atypiques et les contres. Il a indiqué préparer Green aux grands combats chez les super-moyens. Leur premier camp complet s’est conclu par le TKO de Green au premier round.

Cependant, le nom de l’entraîneur ne garantit pas une victoire sur le ring. Meliqo‘ziyev a disputé des combats de 12 rounds contre des adversaires de niveau nettement supérieur et remporté des éliminatoires WBA chez les super-moyens.

Si cette rencontre est organisée, elle ne sera donc pas seulement un affrontement entre deux boxeurs, mais aussi un duel entre deux écoles et deux stratégies.

Que faut-il pour organiser le combat ?

L’appel lancé sur Instagram pourrait être la première étape médiatique vers un grand combat. Mais en boxe professionnelle, le souhait d’un seul boxeur ne suffit pas.

Pour que la rencontre ait lieu, il faudrait :

que Meliqo‘ziyev et son équipe acceptent la proposition ; que les promoteurs s’accordent sur les conditions financières ; qu’une plateforme de diffusion et une date de gala soient choisies ; que la limite de poids et le nombre de rounds soient confirmés ; que le combat ne contredise pas le projet de Meliqo‘ziyev pour le titre WBA ; que les commissions et organisations compétentes approuvent le combat.

À ce jour, rien n’indique officiellement qu’une de ces étapes ait commencé.

Green pourrait avoir davantage besoin de ce combat

Les intérêts des deux boxeurs ne sont peut-être pas les mêmes concernant cette éventuelle rencontre.

Pour Green, battre Meliqo‘ziyev, numéro un du classement WBA, représenterait un énorme bond en avant. Une telle victoire pourrait immédiatement le propulser parmi les principaux challengers des super-moyens.

Pour Meliqo‘ziyev, une victoire contre Green serait prestigieuse, mais pourrait ne pas ouvrir la voie à la ceinture mondiale. Bektemir a déjà franchi cette étape en battant Fulghum et en prenant la première place du classement WBA.

La valeur financière et sportive du combat sera donc au cœur des négociations. Il semblerait logique que l’équipe de Meliqo‘ziyev exige une bourse importante, le statut d’éliminateur officiel ou une garantie d’obtenir une chance mondiale. Il s’agit d’une conclusion analytique fondée sur le classement actuel des boxeurs.

L’appel public attend désormais une réponse

Ian Green a clairement exprimé sa position : il veut achever ce qui n’avait pas abouti et signer un contrat avec Bektemir Meliqo‘ziyev.

Compte tenu des bilans et des styles des deux adversaires, ce combat pourrait devenir l’un des plus intéressants chez les super-moyens. La longue allonge et le travail à distance de Green s’opposeraient à la pression, à la garde gaucher et aux puissants coups au corps de Meliqo‘ziyev.

Mais pour l’instant, la question principale n’est pas de savoir qui gagnerait le combat. Il s’agit plutôt de déterminer si Meliqo‘ziyev acceptera un tel risque alors qu’il est tout près du titre mondial.

Selon vous, Bektemir Meliqo‘ziyev doit-il accepter l’appel d’Ian Green ou ferait-il mieux d’attendre le combat pour le titre ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !