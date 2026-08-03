William Zepeda décroche le titre WBC des poids légers à sa deuxième tentative

Le Mexicain William Zepeda a atteint le plus grand objectif de sa carrière professionnelle. Le boxeur de 30 ans a battu Lamont Roach par décision unanime des juges au terme d'un combat en 12 rounds à Las Vegas, s'emparant ainsi de la ceinture WBC vacante des poids légers.

Un an après avoir échoué lors de sa première chance mondiale face à Shakur Stevenson, Zepeda a abattu ses cartes différemment cette fois. Sa pression incessante et son activité élevée ont fait une nette différence sur les cartes des juges.

Zepeda n'a pas laissé le rythme du combat à son adversaire

Le combat principal à Las Vegas a duré l'intégralité des 12 rounds. Fidèle à ses habitudes, Zepeda a avancé, a réduit les espaces pour Roach et a pris l'initiative grâce à ses séries de coups.

Bien que le boxeur américain ait tenté de répliquer par des contres, le volume de travail de Zepeda et sa pression constante ont été les facteurs décisifs. Les trois juges ont donné la victoire au boxeur mexicain :

118–110 ;

117–111 ;

117–111.

Ainsi, Zepeda a été proclamé nouveau champion WBC sans laisser place à la moindre controverse.

Le retour après la défaite d'il y a un an

Le chemin vers ce titre n'a pas été simple pour Zepeda. En 2025, il était monté sur le ring face à Shakur Stevenson pour la ceinture WBC, mais s'était incliné par décision unanime, concédant la première défaite de sa carrière.

Après le passage de Stevenson dans une autre catégorie de poids, la ceinture WBC est devenue vacante. Zepeda et Roach, bien classés par l'organisation, ont eu l'opportunité de désigner le nouveau champion.

À sa deuxième chance, le boxeur mexicain n'a pas répété son erreur passée. Après cette victoire, son palmarès professionnel est de 34 victoires, 1 défaite et 27 K.-O. .

Battu lors de sa première tentative, Zepeda est devenu un an plus tard le digne propriétaire de cette même ceinture.

La série de deux nuls de Roach s'arrête

Lamont Roach abordait ce combat après deux affrontements très relevés contre l'élite. Le boxeur américain avait fait match nul par décision partagée face à Gervonta Davis et Isaac Cruz.

Ces résultats avaient mis en valeur la technique, la défense et la capacité de Roach à encaisser une forte pression. Cependant, face à Zepeda, il n'a pas réussi à contenir suffisamment l'activité de son adversaire. Après cette défaite, le bilan de Roach passe à 25–2–3 .

Muratalla défend également sa ceinture avec brio

En co-combats vedettes de la soirée, le champion IBF Raymond Muratalla a affronté l'ancien champion du monde Robson Conceição.

Tout au long du combat, Muratalla a dominé en termes de précision, de vitesse et de maîtrise. Les juges ont acté sa victoire avec une large avance :

Juge Score Premier juge 118–110 Deuxième juge 119–109 Troisième juge 119–109

Grâce à ce résultat, Muratalla a défendu avec succès sa ceinture IBF des poids légers. C'était sa deuxième défense de titre.

Un nouveau champion émerge chez les poids légers

La victoire de Zepeda redistribue les cartes dans la hiérarchie des poids légers. En tant que détenteur de la ceinture WBC, le boxeur mexicain peut désormais prétendre à des combats d'unification et à des chocs majeurs contre d'autres champions.

Mais la principale conclusion de cette soirée à Las Vegas est claire : la défaite contre Shakur Stevenson n'a pas brisé Zepeda. Il a attendu sa seconde chance, a corrigé ses erreurs et a ramené au Mexique, par une victoire convaincante, la ceinture qui lui avait échappé un an plus tôt.

Selon vous, quel boxeur serait un adversaire digne de ce nom pour le nouveau champion Zepeda lors de son prochain combat ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !