«L'Ouzbékistan a révélé les faiblesses de la Russie» : Les problèmes de l'équipe de Karpine
Bien que l'équipe nationale de Russie ait été menée 0-2 contre l'Ouzbékistan, elle a fini par s'imposer 3-2. Cependant, ce résultat ne signifie pas que tout va bien dans le football russe. Au contraire, l'ancien entraîneur Dmitri Khomoukha a exprimé des critiques acerbes après le match concernant les lacunes défensives, les expérimentations constantes du sélectionneur Valeri Karpine et les attitudes personnelles de certains joueurs qui passent avant l'intérêt de l'équipe.
L'ancien entraîneur des jeunes du CSKA Moscou s'est exprimé à ce sujet dans une interview exclusive accordée au portail Internet « Euro-Futbol ». Ses réflexions ont une fois de plus mis en lumière les questions soulevées par la victoire arrachée par la Russie face à l'Ouzbékistan.
Remonter un 0-2 est une bonne chose, mais les problèmes défensifs persistent
Dmitri Khomoukha a évalué positivement le fait que l'équipe nationale de Russie ait évité la défaite pour finalement l'emporter contre l'Ouzbékistan. Selon lui, il est réjouissant que les joueurs aient montré du caractère dans une situation difficile. Néanmoins, les faiblesses de l'équipe sont apparues clairement tout au long de la rencontre.
« Avant tout, il est réjouissant que l'équipe ait montré du caractère, renversant un match mal engagé pour l'emporter. Mais il est également évident que les problèmes sont nombreux », a déclaré l'expert.
Khomoukha est particulièrement insatisfait de la ligne défensive de la Russie. Il a souligné que les défenseurs n'ont pas agi avec assurance contre l'Ouzbékistan. Par conséquent, cette victoire ne peut masquer toutes les lacunes de l'équipe.
Les joueurs sont fatigués et l'intensité du jeu a diminué
Après le match, les joueurs russes ont admis que l'intensité sur le terrain n'était pas au niveau attendu. Khomoukha a expliqué cet état de fait par la fin de la première partie de saison.
Selon lui, les joueurs sont physiquement épuisés, et l'émotion ainsi que l'énergie des matchs précédents ont considérablement diminué.
« Je pense que cela est lié à la fin de la première phase du championnat. Les joueurs sont visiblement fatigués, l'émotion et la force ne sont plus ce qu'elles étaient », a déclaré l'ancien entraîneur.
Les expérimentations constantes de Karpine : la Russie doit-elle avoir un style de jeu défini ?
Le style de travail de Valeri Karpine en équipe nationale a également été abordé. Le journaliste a rappelé que l'entraîneur a eu plus de quatre ans pour travailler sans la pression du résultat. Dans ces conditions, il aurait pu stabiliser l'effectif et transformer les joueurs en une équipe cohérente et performante.
Cependant, la question de savoir pourquoi Karpine continue de procéder à diverses expérimentations a été posée.
Khomoukha a admis que l'on pouvait partager cet avis, tout en précisant qu'il ignorait quel était le plan de travail du staff technique. Parallèlement, il a soulevé une question importante concernant le retour potentiel de la Russie dans les compétitions internationales.
« Au moment où la Russie reviendra sur la scène internationale, des joueurs comme Komlitchenko ou Mirantchouk auront largement dépassé la trentaine. Comment est-il prévu de les utiliser à ce moment-là ? », a interrogé l'expert.
Derrière cette réflexion se cache un problème sérieux : l'équipe nationale ne doit pas se limiter aux matchs actuels, mais doit également façonner son effectif et son système de jeu pour l'avenir.
Quel aspect de l'équipe nationale de Russie Khomoukha a-t-il évalué positivement ?
On a demandé à l'ancien entraîneur quand il avait pris du plaisir à regarder jouer la Russie pour la dernière fois. Il a évoqué l'époque des matchs officiels et a affirmé que les matchs amicaux ne procurent pas les émotions propres au football de compétition.
Cependant, Khomoukha n'a pas caché qu'il voyait des changements positifs dans les derniers matchs amicaux. Selon lui, un groupe de joueurs capables de produire un football combiné en attaque est en train de se former.
Il a particulièrement apprécié la compréhension mutuelle entre les jeunes joueurs et ceux de la génération intermédiaire. Cela pourrait indiquer qu'une base solide est en train d'émerger pour l'avenir de la Russie.
Pourquoi Glouchenkov n'a-t-il pas été appelé ? Khomoukha estime que le joueur est aussi responsable
La partie la plus tendue de l'entretien Maksim Glouchenkov a été consacrée à la situation entourant le joueur.
Auparavant, Valeri Karpine avait exprimé son mécontentement vis-à-vis de l'attitude du joueur au travail, raison pour laquelle il ne l'avait pas convoqué. Le journaliste a souligné que l'entraîneur devrait adopter une approche individuelle avec les joueurs vedettes, les motiver et les aider à se sentir importants pour l'équipe.
Khomoukha, quant à lui, a soutenu la position de l'entraîneur sur cette question.
« Je suis toujours du côté de l'entraîneur, qu'il soit bon ou mauvais. Si un joueur veut défendre l'honneur du pays, il doit mettre de côté tous les facteurs personnels, comme ses affaires en club ou la situation en équipe nationale », a-t-il déclaré.
Selon l'expert, les joueurs ont parfois tendance à blâmer les autres au lieu de reconnaître leurs propres erreurs. Il a insisté sur le fait que dans une telle situation, chaque joueur doit également évaluer ses propres actions de manière objective.
« Tout le monde est coupable, sauf les joueurs qui sont parfaits » : l'expert fait allusion à Glouchenkov
Le journaliste a rappelé que le caractère des joueurs de haut niveau n'est pas simple, et qu'il est donc nécessaire pour l'entraîneur de trouver une approche spécifique pour travailler avec eux.
Khomoukha a répondu que le cas de Glouchenkov n'était pas un problème isolé. Selon lui, lorsqu'il s'agit de l'attitude d'un joueur en équipe nationale, il n'est pas juste de ne discuter que du style de travail de l'entraîneur.
Le passage de Karpine au « Dynamo » a également été mentionné. Le journaliste a demandé si les difficultés de l'entraîneur à établir des relations avec les joueurs pouvaient avoir affecté les résultats en club.
Khomoukha n'a pas exclu que Karpine n'ait pas trouvé l'approche adaptée à tous les joueurs. Cependant, il a souligné que l'entourage des joueurs doit également leur donner les bons conseils.
Selon lui, si tes coéquipiers sont mécontents de ton comportement, cela doit être pris comme un signal sérieux.
« Si tes coéquipiers te font des reproches, c'est déjà un signe sérieux. Il faut alors se demander : est-ce que je fais tout correctement ? Cela concerne avant tout Glouchenkov », a déclaré Khomoukha.
« En équipe nationale, il faut mettre de côté les désirs personnels »
Le journaliste a rappelé que Glouchenkov joue sans problème au « Zénith » sous la direction de Sergueï Semak, attirant l'attention sur la différence entre les processus de travail en club et en équipe nationale.
Khomoukha a expliqué qu'il existe une grande différence entre ces deux systèmes. Il a souligné que le sélectionneur national a très peu de temps pour travailler avec les joueurs. Le joueur doit venir, accomplir sa mission et retourner dans son club.
C'est pourquoi le joueur ne doit pas chercher constamment des excuses en étant mécontent de l'entraîneur, de ses coéquipiers ou d'autres facteurs personnels.
« Si tu défends l'honneur du pays, tu dois aussi savoir fermer les yeux sur certaines choses qui ne te plaisent pas », a souligné l'ancien entraîneur.
Le match contre l'Ouzbékistan n'est pas qu'une simple victoire pour l'équipe de Russie
Comme le montrent les réflexions de Dmitri Khomoukha, la victoire 3-2 de la Russie sur l'Ouzbékistan a soulevé un certain nombre de questions parmi les experts.
D'un côté, les joueurs russes ont comblé un retard de deux buts, faisant preuve de volonté et de caractère. D'un autre côté, le manque de confiance en défense, la fatigue des joueurs, les changements constants dans l'effectif et les relations au sein de l'équipe continuent de faire débat.
Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, ce match a été significatif sous un autre angle : l'adversaire a été contraint de revenir dans le match après avoir encaissé deux buts. Mais la défaite finale laisse également en suspens des questions sur l'incapacité de notre équipe nationale à conserver son avantage de 2-0.
Dans le football, la victoire ne résout pas toujours tous les problèmes. C'est exactement ce qui a été observé dans le cas de l'équipe de Russie : 3-2 au tableau d'affichage est une victoire, mais les discussions après le match dureront encore longtemps.
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…