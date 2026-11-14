Bien que l'équipe nationale de Russie ait été menée 0-2 contre l'Ouzbékistan, elle a fini par s'imposer 3-2. Cependant, ce résultat ne signifie pas que tout va bien dans le football russe. Au contraire, l'ancien entraîneur Dmitri Khomoukha a exprimé des critiques acerbes après le match concernant les lacunes défensives, les expérimentations constantes du sélectionneur Valeri Karpine et les attitudes personnelles de certains joueurs qui passent avant l'intérêt de l'équipe.

L'ancien entraîneur des jeunes du CSKA Moscou s'est exprimé à ce sujet dans une interview exclusive accordée au portail Internet « Euro-Futbol ». Ses réflexions ont une fois de plus mis en lumière les questions soulevées par la victoire arrachée par la Russie face à l'Ouzbékistan.

Remonter un 0-2 est une bonne chose, mais les problèmes défensifs persistent

Dmitri Khomoukha a évalué positivement le fait que l'équipe nationale de Russie ait évité la défaite pour finalement l'emporter contre l'Ouzbékistan. Selon lui, il est réjouissant que les joueurs aient montré du caractère dans une situation difficile. Néanmoins, les faiblesses de l'équipe sont apparues clairement tout au long de la rencontre.

« Avant tout, il est réjouissant que l'équipe ait montré du caractère, renversant un match mal engagé pour l'emporter. Mais il est également évident que les problèmes sont nombreux », a déclaré l'expert.

Khomoukha est particulièrement insatisfait de la ligne défensive de la Russie. Il a souligné que les défenseurs n'ont pas agi avec assurance contre l'Ouzbékistan. Par conséquent, cette victoire ne peut masquer toutes les lacunes de l'équipe.

Les joueurs sont fatigués et l'intensité du jeu a diminué

Après le match, les joueurs russes ont admis que l'intensité sur le terrain n'était pas au niveau attendu. Khomoukha a expliqué cet état de fait par la fin de la première partie de saison.

Selon lui, les joueurs sont physiquement épuisés, et l'émotion ainsi que l'énergie des matchs précédents ont considérablement diminué.

« Je pense que cela est lié à la fin de la première phase du championnat. Les joueurs sont visiblement fatigués, l'émotion et la force ne sont plus ce qu'elles étaient », a déclaré l'ancien entraîneur.

Les expérimentations constantes de Karpine : la Russie doit-elle avoir un style de jeu défini ?

Le style de travail de Valeri Karpine en équipe nationale a également été abordé. Le journaliste a rappelé que l'entraîneur a eu plus de quatre ans pour travailler sans la pression du résultat. Dans ces conditions, il aurait pu stabiliser l'effectif et transformer les joueurs en une équipe cohérente et performante.

Cependant, la question de savoir pourquoi Karpine continue de procéder à diverses expérimentations a été posée.

Khomoukha a admis que l'on pouvait partager cet avis, tout en précisant qu'il ignorait quel était le plan de travail du staff technique. Parallèlement, il a soulevé une question importante concernant le retour potentiel de la Russie dans les compétitions internationales.