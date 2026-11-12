Karpin reconnaît les progrès de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et répond à Cannavaro

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Russie, Valeri Karpine, lors de la conférence de presse précédant le match contre l'Ouzbékistan, a évoqué le niveau actuel de l'adversaire, Abdukodir Khusanov et Eldor Shomurodov. Selon l'expert russe, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est devenue beaucoup plus forte et disciplinée par rapport à 2022. L'attaquant Konstantin Tyukavin a quant à lui exprimé ses regrets de ne pas pouvoir affronter le défenseur de « Manchester City» Khusanov.

Avant le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie, une conférence de presse a été organisée avec les représentants des deux équipes. Le sélectionneur russe Valeri Karpine et l'attaquant Konstantin Tyukavin ont répondu aux questions des journalistes.

Au cours de la conférence, la progression de l'Ouzbékistan ces dernières années, les points forts de l'équipe, l'absence d'Abdukodir Khusanovdans le match, la carrière d'Eldor Shomurodov en Italie et même les commentaires de Fabio Cannavaro sur Karpine ont été abordés.

« L'Ouzbékistan est bien plus fort qu'en 2022 »

Lors de la conférence, on a demandé à Karpine s'il comparerait l'équipe nationale d'Ouzbékistan à celle de Slovénie. Le journaliste a rappelé qu'en 2022, avant le match contre la Russie, l'Ouzbékistan n'avait pas encore participé à une Coupe du Monde, contrairement à aujourd'hui.

Karpine a déclaré qu'il n'avait pas suivi les derniers matchs de l'adversaire pour évaluer précisément son état actuel, mais il a reconnu la progression de l'Ouzbékistan.

« Peut-être ne les avons-nous pas vus depuis longtemps. Je n'ai pas suivi leurs matchs récents, donc je ne peux pas comparer avec la Slovénie. À l'époque, en 2021, nous avions joué contre la Slovaquie et la Slovénie. Depuis, nous ne les avons pas croisés.

C'est pourquoi je ne connais pas leur état de forme actuel. Mais je pense que l'Ouzbékistan est bien plus fort qu'en 2022. Ils sont peut-être même meilleurs qu'à cette époque », a déclaré le sélectionneur russe.

Karpine a identifié le point fort de l'Ouzbékistan

On a demandé à l'expert russe quels aspects de l'équipe nationale d'Ouzbékistan il distinguait et quelle tactique il comptait adopter.

Karpine a donné une réponse courte mais significative. Selon lui, le plus grand changement dans l'équipe ouzbèke est l'amélioration de la discipline tactique.

« Vous verrez demain comment nous utiliserons ces aspects. Je pense que la plus grande différence par rapport à 2022 est que l'équipe nationale d'Ouzbékistan est devenue beaucoup plus disciplinée. C'est ainsi que je le décrirais », a déclaré Karpine.

Cette reconnaissance est particulièrement importante, car l'entraîneur adverse souligne non seulement les résultats, mais aussi les progrès dans le jeu collectif et la discipline tactique.

Tyukavin aurait aimé affronter Khusanov

Lors de la conférence, l'attaquant russe Konstantin Tyukavin a également été interrogé sur l'absence d'Abdukodir Khusanov lors de la rencontre à venir.

« Est-ce qu'il regrette de ne pas pouvoir jouer contre le défenseur de « Manchester City» ?

Tyukavin n'a pas caché qu'il souhaitait affronter un joueur d'un tel calibre.

« Non, je ne dirais pas que je suis déçu. Mais bien sûr, je voulais jouer contre un défenseur aussi fort pour tester mes capacités et son potentiel. Mais si j'ai bien compris, il ne jouera pas demain, n'est-ce pas ? C'est dommage », a déclaré l'attaquant russe.

Ainsi, le représentant russe a clairement montré qu'il estimait le niveau actuel de Khusanov. La réponse confirme que la carrière du défenseur ouzbek dans l'un des meilleurs clubs anglais attire l'attention des joueurs étrangers.

Qu'a dit Karpine sur le jeu d'Eldor Shomurodov ?

Les journalistes ont également interrogé le sélectionneur russe sur la carrière d'Eldor Shomurodov en Italie et son niveau de jeu actuel.

Karpine a souligné qu'il connaissait l'attaquant depuis longtemps, mais qu'il fallait s'entraîner ensemble pour évaluer son état actuel. Il a néanmoins reconnu la progression de Shomurodov ces dernières années.

« Il est difficile de dire si son niveau actuel est le plus élevé ou non. Je l'observe de l'extérieur, tout comme vous. Pour l'évaluer, nous devons passer plus de temps ensemble, au moins travailler ensemble à l'entraînement.

Quant à son jeu actuel, il a montré son potentiel. Il l'avait déjà fait à Rostov. De plus, il a reçu une bonne formation footballistique en Italie. Par conséquent, le jeu qu'il montre actuellement témoigne avant tout d'un haut niveau. Le plus important est qu'il maintienne ce standard », a déclaré Karpine.

Le fait que Cannavaro ne se souvienne pas de Karpine a-t-il affecté l'entraîneur ?

L'un des moments les plus intéressants de la conférence a concerné Fabio Cannavaro.

Auparavant, lorsque le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan avait été interrogé sur Karpine, il n'avait pas mentionné le nom du spécialiste russe, tout en précisant qu'il avait été un bon joueur et qu'il espérait qu'il devienne un bon entraîneur.

Sur cette base, un journaliste a demandé à Karpine comment il avait réagi au fait que Cannavaro ne se souvienne pas de son nom.

L'expert russe a réagi calmement à cette situation :

« S'il ne s'en souvient pas, tant pis. Ce n'est pas grave », a déclaré Karpine.

La doppi, le schéma tactique et la blague sur Anton Miranchuk

La conférence a également été marquée par des moments conviviaux liés à notre culture nationale. Un journaliste a offert une doppi à Karpine et lui a suggéré de l'essayer. De plus, une question humoristique a été posée sur une vidéo virale où une femme dessinait un schéma tactique.

Karpine a accepté de porter la doppi et a plaisanté en disant qu'il utiliserait la tactique de la vidéo.

« Donc, on parle de la tactique de la vidéo ? Je peux certainement essayer la doppi. Nous utiliserons aussi la tactique. Si vous faites référence à la tactique qui nous manque actuellement... Et puis... Anton Miranchuk n'est pas là. Pour le reste, nous appliquerons la tactique. Vous verrez le résultat », a-t-il déclaré.

Qu'attend l'entraîneur russe ?

Selon Karpine, l'équipe nationale de Russie aborde chaque match avec de grandes attentes. Il souhaite que les aspects travaillés à l'entraînement se reflètent dans les actions des joueurs et que l'équipe apparaisse comme un groupe soudé.

Konstantin Tyukavin a également souligné que l'objectif principal était de montrer un beau football.

« Nos attentes sont toujours les mêmes : entrer sur le terrain, faire notre travail, montrer ce que nous apprenons à l'entraînement et ce que le staff technique nous enseigne. Le plus important est de montrer un beau football », a déclaré l'attaquant.

Match Ouzbékistan — Russie

Rappelons que le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie aura lieu le 12 novembre au stade « Pakhtakor » à Tachkent. La rencontre débutera à 20h00, heure de Tachkent.

Comme le montrent les propos tenus lors de la conférence de presse, les représentants russes ne considèrent plus l'Ouzbékistan comme l'équipe des années précédentes. La reconnaissance de Karpine concernant la discipline tactique et le désir de Tyukavin d'affronter Khusanov augmentent encore l'intérêt pour le match à venir.

Le match lui-même montrera comment ces paroles se traduiront sur le terrain.