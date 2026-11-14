Les Pays-Bas écrasent la Grèce 7-0 : quel est l'avis de Xavi Hernández ?

Après la rencontre, le sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas, Xavi Hernández a partagé ses réflexions sur le match avec le site officiel de l'UEFA :

Dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA, l'équipe nationale des Pays-Bas a accueilli la Grèce à domicile et a créé une véritable sensation. En marquant sans réponse 7 buts les Néerlandais ont offert une soirée inoubliable à leurs supporters.

Première victoire de Xavi aux Pays-Bas : « Nous devons changer de mentalité »

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« Je suis très satisfait du match. Nous avons fait une excellente prestation : nous savions comment attaquer, nous avons exploité les espaces libres à plusieurs reprises et nous nous sommes créé de nombreuses occasions. La première mi-temps a été fantastique, je dois donc féliciter les joueurs. Mais ce n'est qu'un match. Nous devons continuer sur cette lancée. Il reste encore un long chemin à parcourir » a déclaré l'entraîneur.

Xavi a également insisté sur la force de l'adversaire :

« Les joueurs travaillent très dur à l'entraînement. Je suis fier d'eux. La Grèce est une très bonne équipe, avec des joueurs talentueux, surtout en attaque. Ils jouent dans des clubs puissants. C'est pourquoi nous avons évolué à un haut niveau aujourd'hui. Une large victoire ! »

Statistiques du match et buteurs Informations Score Pays-Bas — Grèce — 7:0 Buteurs Xavi Simons, Tijjani Reijnders (3), Jurriën Timber (2), Donyell Malen Classement du groupe Pays-Bas (11 points, 1ère place), Grèce (8 points, 2ème place)

Héros du match et situation dans le groupe

Rappelons que lors de cette rencontre, côté néerlandais, Xavi Simons a ouvert le score, tandis que Tijjani Reijnders a trouvé le chemin des filets à 3 reprises, réalisant un triplé. De plus, Jurriën Timber a signé un doublé, Donyell Malen a inscrit le dernier but.

Après cette large victoire, l'équipe nationale des Pays-Bas totalise 11 points et occupe la têtedu groupe 2. La Grèce suit à la deuxième place avec 8 points.

Selon vous, l'équipe des Pays-Bas sous la direction de Xavi Hernández peut-elle remporter le titre cette saison en Ligue des nations ? Laissez votre avis dans les commentaires !