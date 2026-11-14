Grands changements à Madrid : qui José Mourinho souhaite-t-il conserver ?

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a posé une question cruciale à la direction. El Debate Selon le média, le célèbre technicien a demandé à prolonger le plus rapidement possible les contrats de quatre joueurs clés de l'équipe.

Qui sont les joueurs concernés ?

Mourinho souhaite sécuriser l'avenir de ces joueurs de haut niveau, piliers de sa tactique :

Arda Guler

Jude Bellingham

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

Ces quatre joueurs sont actuellement les piliers et les stars du onze titulaire du « club royal ». Mourinho les considère comme des éléments essentiels de son projet à long terme.

Joueurs Statut et rôle au club Jude Bellingham Maître à jouer et lien essentiel de l'attaque Federico Valverde Travailleur infatigable et leader sur le terrain Aurélien Tchouaméni Rempart fiable devant la défense Arda Guler Grand talent et milieu créatif

Négociations et position des joueurs

Selon la source, les négociations pour les nouveaux contrats ont déjà commencé et progressent de manière très positive.

Plus important encore, chaque joueur a exprimé son désir ferme de rester au club madrilène et ne prévoit pas de partir. Rappelons que José Mourinho a déjà dirigé le Real entre 2010 et 2013 et qu'il cherche désormais à renforcer son emprise sur le club.

Selon vous, quels trophées le Real Madrid de José Mourinho peut-il remporter cette saison ? Donnez votre avis en commentaire !