Grands changements à Madrid : qui José Mourinho souhaite-t-il conserver ?
L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a posé une question cruciale à la direction. El Debate Selon le média, le célèbre technicien a demandé à prolonger le plus rapidement possible les contrats de quatre joueurs clés de l'équipe.
Qui sont les joueurs concernés ?
Mourinho souhaite sécuriser l'avenir de ces joueurs de haut niveau, piliers de sa tactique :
Arda Guler
Jude Bellingham
Aurélien Tchouaméni
Federico Valverde
Ces quatre joueurs sont actuellement les piliers et les stars du onze titulaire du « club royal ». Mourinho les considère comme des éléments essentiels de son projet à long terme.
Joueurs
Statut et rôle au club
Jude Bellingham
Maître à jouer et lien essentiel de l'attaque
Federico Valverde
Travailleur infatigable et leader sur le terrain
Aurélien Tchouaméni
Rempart fiable devant la défense
Arda Guler
Grand talent et milieu créatif
Négociations et position des joueurs
Selon la source, les négociations pour les nouveaux contrats ont déjà commencé et progressent de manière très positive.
Plus important encore, chaque joueur a exprimé son désir ferme de rester au club madrilène et ne prévoit pas de partir. Rappelons que José Mourinho a déjà dirigé le Real entre 2010 et 2013 et qu'il cherche désormais à renforcer son emprise sur le club.
Selon vous, quels trophées le Real Madrid de José Mourinho peut-il remporter cette saison ? Donnez votre avis en commentaire !
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