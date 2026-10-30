La star et meilleur buteur actuel de la Premier League russe, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg Maksim Glushenkov, a refusé de participer aux rassemblements de l'équipe nationale en novembre.

L'attaquant talentueux, qui a disputé 6 matchs avec l'équipe nationale de Russie en 2026 et a marqué un but contre la Namibie, a personnellement demandé au sélectionneur Valeri Karpine de ne pas l'inclure dans la liste des prochains rassemblements. Ce refus a suscité de vifs débats au sein de la communauté du football.

La réaction tranchante de Bubnov : « L'équipe n'est pas la propriété de l'entraîneur »

L'ancien défenseur légendaire de l'équipe nationale d'URSS, Aleksandr Bubnov, a défendu la décision du joueur lors de l'émission « Comment.Show », en soulignant les points suivants :

Le facteur entraîneur : « Peu importe l'équipe nationale, elle est considérée comme l'équipe de l'entraîneur. Si un autre entraîneur arrive, l'équipe change complètement. J'ai personnellement vécu de telles situations », a souligné Bubnov ;

Le droit de ne pas être contraint : L'expert a noté que tout joueur, même une superstar mondiale, a le droit de suspendre sa carrière internationale ou de faire une pause, et personne n'a le droit de l'y contraindre ;

Un retour potentiel dans le futur : Il a été suggéré que si un nouvel entraîneur prend la tête de l'équipe nationale, il pourrait discuter avec le joueur pour le convaincre de revenir.

Les prochains tests à Tachkent et Krasnodar

L'équipe nationale de Russie, dirigée par Valeri Karpine, se prépare à disputer deux matchs amicaux importants lors de la trêve internationale de novembre :

Le choc central à Tachkent : Les joueurs russes 12 novembre affronteront l'équipe nationale d'Ouzbékistan à Tachkent ;

Match contre le Venezuela : Le deuxième match international aura lieu le 17 novembre dans l'arène moderne de Krasnodar contre l'équipe nationale du Venezuela ;

La ligne d'attaque sans Glushenkov : Lors de ces matchs sans l'attaquant le plus dangereux de la RPL, Karpine devra remanier son effectif et donner sa chance à d'autres attaquants.

Cette décision de Glushenkov entraînera sans aucun doute des changements tactiques importants pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan avant le test à Tachkent contre un adversaire redoutable.