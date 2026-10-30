Maksim Glushenkov refuse la sélection : il ne jouera pas contre l'Ouzbékistan

·4·Sport
Maksim Glushenkov refuse la sélection : il ne jouera pas contre l'Ouzbékistan

La star et meilleur buteur actuel de la Premier League russe, l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg Maksim Glushenkov, a refusé de participer aux rassemblements de l'équipe nationale en novembre.

L'attaquant talentueux, qui a disputé 6 matchs avec l'équipe nationale de Russie en 2026 et a marqué un but contre la Namibie, a personnellement demandé au sélectionneur Valeri Karpine de ne pas l'inclure dans la liste des prochains rassemblements. Ce refus a suscité de vifs débats au sein de la communauté du football.

La réaction tranchante de Bubnov : « L'équipe n'est pas la propriété de l'entraîneur »

L'ancien défenseur légendaire de l'équipe nationale d'URSS, Aleksandr Bubnov, a défendu la décision du joueur lors de l'émission « Comment.Show », en soulignant les points suivants :

  • Le facteur entraîneur : « Peu importe l'équipe nationale, elle est considérée comme l'équipe de l'entraîneur. Si un autre entraîneur arrive, l'équipe change complètement. J'ai personnellement vécu de telles situations », a souligné Bubnov ;

  • Le droit de ne pas être contraint : L'expert a noté que tout joueur, même une superstar mondiale, a le droit de suspendre sa carrière internationale ou de faire une pause, et personne n'a le droit de l'y contraindre ;

  • Un retour potentiel dans le futur : Il a été suggéré que si un nouvel entraîneur prend la tête de l'équipe nationale, il pourrait discuter avec le joueur pour le convaincre de revenir.

Les prochains tests à Tachkent et Krasnodar

L'équipe nationale de Russie, dirigée par Valeri Karpine, se prépare à disputer deux matchs amicaux importants lors de la trêve internationale de novembre :

  • Le choc central à Tachkent : Les joueurs russes 12 novembre affronteront l'équipe nationale d'Ouzbékistan à Tachkent ;

  • Match contre le Venezuela : Le deuxième match international aura lieu le 17 novembre dans l'arène moderne de Krasnodar contre l'équipe nationale du Venezuela ;

  • La ligne d'attaque sans Glushenkov : Lors de ces matchs sans l'attaquant le plus dangereux de la RPL, Karpine devra remanier son effectif et donner sa chance à d'autres attaquants.

Cette décision de Glushenkov entraînera sans aucun doute des changements tactiques importants pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan avant le test à Tachkent contre un adversaire redoutable.

Maksim GlushenkovValeri KarpineZénithÉquipe nationale de RussieFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La liste attendue de Karpine : 36 joueurs sélectionnés pour le match de la Russie à TachkentLa liste attendue de Karpine : 36 joueurs sélectionnés pour le match de la Russie à Tachkent27 octobre 21:51«Nous étudierons leurs points forts» : Karpin s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan«Nous étudierons leurs points forts» : Karpin s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan23 octobre 09:27«Participants au Mondial» : Denis Popov évalue la force de l'équipe nationale d'Ouzbékistan«Participants au Mondial» : Denis Popov évalue la force de l'équipe nationale d'Ouzbékistan23 octobre 17:34Grand football en vue : l'équipe nationale de Russie se rendra-t-elle en Ouzbékistan en novembre ?Grand football en vue : l'équipe nationale de Russie se rendra-t-elle en Ouzbékistan en novembre ?13 octobre 07:09Le Neftchi testé à la Gazprom Arena : comment s'est déroulé le match ?Le Neftchi testé à la Gazprom Arena : comment s'est déroulé le match ?9 juillet 00:22Javohir Sindarov prend sa revanche sur Praggnanandhaa et reste dans la course au titreJavohir Sindarov prend sa revanche sur Praggnanandhaa et reste dans la course au titreAujourd'hui 00:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester