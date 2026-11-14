L'Allemagne bat la Serbie : qu'a dit Jürgen Klopp après le match ?
Dans le cadre de l'UEFA Nations League, l'équipe nationale d'Allemagne s'est déplacée en Serbie et a décroché une victoire importante. Après un match intense et disputé, les Allemands se sont imposés sur le score de 3:1 .
Détails du match et buteurs
Dans cette rencontre, la victoire de l'Allemagne a été scellée par les buts de Florian Wirtz et Brajan Gruda , ainsi qu'un but contre son camp du défenseur serbe Srdjan Babic. Pour la Serbie, c'est ce même Babic qui a inscrit le but de l'honneur.
Les commentaires d'après-match de Jürgen Klopp
Après la rencontre, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Jürgen Klopp , a partagé ses impressions sur le match. Il n'a pas caché sa grande satisfaction quant à la performance de son équipe :
« C'était un match vraiment fantastique. Nous devons maintenant nous habituer au fait que notre équipe nationale est réellement forte et capable de jouer à un haut niveau. Nous aurions pu marquer encore plus de buts aujourd'hui, mais j'ai dit aux garçons : pour moi, ce n'est pas si important. Bien sûr, la Serbie n'est pas dans sa meilleure forme actuellement, mais dans ce genre de matchs, il y a toujours un risque de se compliquer la tâche. Nous ne l'avons pas permis » , a déclaré l'entraîneur à Bayern & Germany.
Klopp a également souligné les phases offensives de son équipe :
« Nos mouvements offensifs et notre jeu collectif ont été très impressionnants. Nous avons trouvé les bonnes solutions dans la possession, nous avons dominé le terrain, notre pressing sur l'adversaire a parfaitement fonctionné et l'intensité du match était très élevée. Nous avons produit un très beau football ! »
Statistiques du match et buteurs
Informations
Score
Serbie — Allemagne — 1:3
Buteurs
Florian Wirtz, Brajan Gruda, Srdjan Babic (csc) — Srdjan Babic
Prochain match
Lundi à domicile contre les Pays-Bas
Un match décisif en vue
Inspirés par cette victoire, les Allemands se préparent désormais pour une rencontre cruciale. Selon le calendrier, lundi , l'équipe d'Allemagne affrontera son principal rival, les Pays-Bas , lors de la dernière journée de la phase de groupes.
Selon vous, l'équipe d'Allemagne dirigée par Jürgen Klopp pourra-t-elle s'imposer lors du match décisif contre les Pays-Bas ? Laissez votre avis en commentaire !
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