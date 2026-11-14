L'Allemagne bat la Serbie : qu'a dit Jürgen Klopp après le match ?

Dans le cadre de l'UEFA Nations League, l'équipe nationale d'Allemagne s'est déplacée en Serbie et a décroché une victoire importante. Après un match intense et disputé, les Allemands se sont imposés sur le score de 3:1 .

Détails du match et buteurs

Dans cette rencontre, la victoire de l'Allemagne a été scellée par les buts de Florian Wirtz et Brajan Gruda , ainsi qu'un but contre son camp du défenseur serbe Srdjan Babic. Pour la Serbie, c'est ce même Babic qui a inscrit le but de l'honneur.

Les commentaires d'après-match de Jürgen Klopp

Après la rencontre, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Jürgen Klopp , a partagé ses impressions sur le match. Il n'a pas caché sa grande satisfaction quant à la performance de son équipe :