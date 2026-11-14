L'Allemagne bat la Serbie : qu'a dit Jürgen Klopp après le match ?

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L'Allemagne bat la Serbie : qu'a dit Jürgen Klopp après le match ?

Dans le cadre de l'UEFA Nations League, l'équipe nationale d'Allemagne s'est déplacée en Serbie et a décroché une victoire importante. Après un match intense et disputé, les Allemands se sont imposés sur le score de 3:1 .

Détails du match et buteurs

Dans cette rencontre, la victoire de l'Allemagne a été scellée par les buts de Florian Wirtz et Brajan Gruda , ainsi qu'un but contre son camp du défenseur serbe Srdjan Babic. Pour la Serbie, c'est ce même Babic qui a inscrit le but de l'honneur.

Les commentaires d'après-match de Jürgen Klopp

Après la rencontre, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Jürgen Klopp , a partagé ses impressions sur le match. Il n'a pas caché sa grande satisfaction quant à la performance de son équipe :

« C'était un match vraiment fantastique. Nous devons maintenant nous habituer au fait que notre équipe nationale est réellement forte et capable de jouer à un haut niveau. Nous aurions pu marquer encore plus de buts aujourd'hui, mais j'ai dit aux garçons : pour moi, ce n'est pas si important. Bien sûr, la Serbie n'est pas dans sa meilleure forme actuellement, mais dans ce genre de matchs, il y a toujours un risque de se compliquer la tâche. Nous ne l'avons pas permis » , a déclaré l'entraîneur à Bayern & Germany.

Klopp a également souligné les phases offensives de son équipe :

« Nos mouvements offensifs et notre jeu collectif ont été très impressionnants. Nous avons trouvé les bonnes solutions dans la possession, nous avons dominé le terrain, notre pressing sur l'adversaire a parfaitement fonctionné et l'intensité du match était très élevée. Nous avons produit un très beau football ! »

Statistiques du match et buteurs

Informations

Score

Serbie — Allemagne — 1:3

Buteurs

Florian Wirtz, Brajan Gruda, Srdjan Babic (csc) — Srdjan Babic

Prochain match

Lundi à domicile contre les Pays-Bas

Un match décisif en vue

Inspirés par cette victoire, les Allemands se préparent désormais pour une rencontre cruciale. Selon le calendrier, lundi , l'équipe d'Allemagne affrontera son principal rival, les Pays-Bas , lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Selon vous, l'équipe d'Allemagne dirigée par Jürgen Klopp pourra-t-elle s'imposer lors du match décisif contre les Pays-Bas ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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