Le gardien responsable de la mort d'un footballeur suspendu 12 matchs
Une tragédie sans précédent et profondément triste s'est produite dans le football espagnol. Le gardien du club d'Andorra, Jesús Owono, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire sévère. À la suite de son intervention brutale sur le terrain, le milieu de terrain de Tenerife, Jesús de Miguel, est décédé.
La décision stricte du comité de discipline
Le comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football, après avoir examiné en profondeur l'incident, a décidé de suspendre Jesús Owono pour 12 matchs. Les expertssoulignent qu'il s'agit de l'une des sanctions les plus lourdes prévues par le règlement en vigueur.
Détails de l'incident et de la sanction
Indicateurs
Date
2 novembre (match de Segunda)
Participants
Jesús Owono (Andorra) et Jesús de Miguel (Tenerife)
Sanction appliquée
Suspension de 12 matchs
Conséquence de la tragédie
Décès du milieu de terrain de 30 ans
Comment la tragédie s'est-elle produite ?
Le 2 novembre de cette année, lors d'un match de la Segunda División espagnole, le gardien Owono a violemment percuté la poitrine du joueur adverse de Miguel avec son pied.
Les médecins du terrain ont réussi à réanimer le joueur directement au stade. Cependant, le milieu de terrain de 30 ans, transporté d'urgence à l'hôpital, a succombé à ses graves blessures le lendemain. Cette nouvelle a choqué toute la communauté du football.
État psychologique et message du gardien
Jesús Owono, qui défend également les couleurs de l'équipe nationale de Guinée équatoriale, vit très mal cette tragédie. Selon les médias, le gardien d'Andorra est en état de choc : il ne participe presque plus aux entraînements, sort rarement de chez lui et, en raison d'un stress sévère, a sollicité l'aide d'un psychologue.
Auparavant, Owono avait exprimé ses condoléances à la famille et aux fans du défunt Jesús de Miguel sur les réseaux sociaux. Cet événement nous oblige à réfléchir sérieusement aux questions de sécurité et de respect mutuel dans le sport.
Selon vous, quelles autres mesures strictes devraient être prises pour prévenir des actions aussi dangereuses et brutales sur les terrains de sport ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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