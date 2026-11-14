Le gardien responsable de la mort d'un footballeur suspendu 12 matchs

2 min de lecture61
Le gardien responsable de la mort d'un footballeur suspendu 12 matchs

Une tragédie sans précédent et profondément triste s'est produite dans le football espagnol. Le gardien du club d'Andorra, Jesús Owono, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire sévère. À la suite de son intervention brutale sur le terrain, le milieu de terrain de Tenerife, Jesús de Miguel, est décédé.

La décision stricte du comité de discipline

Le comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football, après avoir examiné en profondeur l'incident, a décidé de suspendre Jesús Owono pour 12 matchs. Les expertssoulignent qu'il s'agit de l'une des sanctions les plus lourdes prévues par le règlement en vigueur.

Détails de l'incident et de la sanction

Indicateurs

Date

2 novembre (match de Segunda)

Participants

Jesús Owono (Andorra) et Jesús de Miguel (Tenerife)

Sanction appliquée

Suspension de 12 matchs

Conséquence de la tragédie

Décès du milieu de terrain de 30 ans

Comment la tragédie s'est-elle produite ?

Le 2 novembre de cette année, lors d'un match de la Segunda División espagnole, le gardien Owono a violemment percuté la poitrine du joueur adverse de Miguel avec son pied.

Les médecins du terrain ont réussi à réanimer le joueur directement au stade. Cependant, le milieu de terrain de 30 ans, transporté d'urgence à l'hôpital, a succombé à ses graves blessures le lendemain. Cette nouvelle a choqué toute la communauté du football.

État psychologique et message du gardien

Jesús Owono, qui défend également les couleurs de l'équipe nationale de Guinée équatoriale, vit très mal cette tragédie. Selon les médias, le gardien d'Andorra est en état de choc : il ne participe presque plus aux entraînements, sort rarement de chez lui et, en raison d'un stress sévère, a sollicité l'aide d'un psychologue.

Auparavant, Owono avait exprimé ses condoléances à la famille et aux fans du défunt Jesús de Miguel sur les réseaux sociaux. Cet événement nous oblige à réfléchir sérieusement aux questions de sécurité et de respect mutuel dans le sport.

Selon vous, quelles autres mesures strictes devraient être prises pour prévenir des actions aussi dangereuses et brutales sur les terrains de sport ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport