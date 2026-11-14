Le gardien responsable de la mort d'un footballeur suspendu 12 matchs

Une tragédie sans précédent et profondément triste s'est produite dans le football espagnol. Le gardien du club d'Andorra, Jesús Owono, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire sévère. À la suite de son intervention brutale sur le terrain, le milieu de terrain de Tenerife, Jesús de Miguel, est décédé.

La décision stricte du comité de discipline

Le comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football, après avoir examiné en profondeur l'incident, a décidé de suspendre Jesús Owono pour 12 matchs. Les expertssoulignent qu'il s'agit de l'une des sanctions les plus lourdes prévues par le règlement en vigueur.

Détails de l'incident et de la sanction Indicateurs Date 2 novembre (match de Segunda) Participants Jesús Owono (Andorra) et Jesús de Miguel (Tenerife) Sanction appliquée Suspension de 12 matchs Conséquence de la tragédie Décès du milieu de terrain de 30 ans

Comment la tragédie s'est-elle produite ?

Le 2 novembre de cette année, lors d'un match de la Segunda División espagnole, le gardien Owono a violemment percuté la poitrine du joueur adverse de Miguel avec son pied.