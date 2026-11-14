La déclaration fracassante de Tsarukyan : Ilia Topuria évite-t-il un combat contre Usman ?

Selon Tsarukyan, les lois strictes d'Abou Dabi pourraient avoir de graves répercussions sur les participants à l'incident. Il a souligné que même Merab Dvalishvili pourrait ne pas être épargné par cette situation.

Le célèbre combattant de MMA Arman Tsarukyan a récemment Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov partagé ses réflexions sur le conflit survenu entre leurs équipes et ses conséquences. Selon lui, malgré les arrestations et les problèmes juridiques, Usman poursuivra sa carrière dans la ligue UFC.

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« Il semble qu'il y aura des conséquences juridiques pour les participants à la bagarre. À mon avis, au minimum, tout le monde sera expulsé. Merab aussi. Parce que selon les règles d'Abou Dabi, si quelqu'un vous frappe, vous n'avez pas le droit de commencer une bagarre. J'espère que tout le monde sera relâché » — a déclaré Tsarukyan.

Prédictions et opinions Détails Auteur de la déclaration Arman Tsarukyan (combattant de MMA) Sujet principal Le passage d'Usman Nurmagomedov à l'UFC et le conflit à Abou Dabi Situation juridique Risque d'expulsion selon les lois en vigueur Combat potentiel Confrontation entre Usman Nurmagomedov et Ilia Topuria

L'avenir d'Usman Nurmagomedov à l'UFC et Ilia Topuria

Arman Tsarukyan a souligné que la direction de l'UFC valorise les combattants aussi talentueux et populaires, et qu'Usman finira donc par rejoindre la plus grande organisation. Il a également abordé la question d'un combat potentiel contre Ilia Topuria.

« Bien sûr, l'UFC a besoin d'Usman. Au contraire, l'UFC adore ce genre de gars. Par exemple, si un combat était organisé entre Usman et Ilia maintenant, ce serait génial. Mais je ne pense pas qu'Ilia combattra jamais Usman. Il sera prudent, surtout après son dernier combat, il ne l'affrontera pas. À mon avis, Ilia choisira un adversaire plus abordable, combattra, vérifiera sa forme, et seulement après, il montera dans l'octogone avec Usman » — a ajouté l'athlète.

Ces propos suscitent de vifs débats parmi les fans et les experts.

Selon vous, Ilia Topuria évite-t-il vraiment un combat contre Usman Nurmagomedov ? Laissez votre avis dans les commentaires !