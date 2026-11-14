Merab Dvalishvili libéré après son arrestation et fait sa première déclaration

Ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili a été officiellement libéré après avoir été arrêté à la suite d'une altercation avec Usman Nurmagomedov et ses coéquipiers. Après l'incident, l'athlète s'est adressé au public via ses réseaux sociaux pour partager son point de vue.

Détails de l'arrestation et de la libération

Rappelons qu'il a été rapporté plus tôt qu'une altercation inattendue avait éclaté entre des athlètes à Abou Dabi, entraînant l'arrestation de Merab Dvalishvili par les forces de l'ordre. Cependant, peu après, l'ancien champion a annoncé qu'il avait été libéré et qu'il se sentait bien.

Dvalishvili a écrit les mots suivants sur son compte X (anciennement Twitter) :