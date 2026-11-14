Merab Dvalishvili libéré après son arrestation et fait sa première déclaration
Ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili a été officiellement libéré après avoir été arrêté à la suite d'une altercation avec Usman Nurmagomedov et ses coéquipiers. Après l'incident, l'athlète s'est adressé au public via ses réseaux sociaux pour partager son point de vue.
Détails de l'arrestation et de la libération
Rappelons qu'il a été rapporté plus tôt qu'une altercation inattendue avait éclaté entre des athlètes à Abou Dabi, entraînant l'arrestation de Merab Dvalishvili par les forces de l'ordre. Cependant, peu après, l'ancien champion a annoncé qu'il avait été libéré et qu'il se sentait bien.
Dvalishvili a écrit les mots suivants sur son compte X (anciennement Twitter) :
« Je tiens à informer tout le monde que je suis libre. Je vais bien, je suis en bonne santé et prêt à poursuivre ma carrière. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à résoudre ce problème à Abou Dabi ». J'adore venir à Abou Dabi et je suis heureux de l'accueil chaleureux que j'y reçois. »
Paramètres de l'incident
Détails
Participants
Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov et ses coéquipiers
Lieu de l'incident
Abou Dabi
État actuel
Dvalishvili est libre, en bonne santé et poursuit sa carrière
Situation juridique
L'athlète n'a porté aucune accusation contre quiconque
Sort des autres participants et position de Dvalishvili
L'ancien champion a également exprimé l'espoir que les autres personnes impliquées dans le conflit soient rapidement libérées. Il a souligné qu'il n'avait aucune plainte contre quiconque :
« J'espère vraiment qu'ils seront tous libérés — je n'ai porté aucune accusation contre personne. Je souhaite la paix et le meilleur à tous. Merci à tous pour votre amour et votre soutien. »
Jusqu'à présent, les autorités officielles n'ont pas fourni de détails supplémentaires sur les causes de ce conflit. Cependant, la déclaration de Dvalishvili indique que la situation est en voie de résolution pacifique.
Selon vous, quelles sont les causes principales de ces désaccords et conflits entre athlètes célèbres ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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