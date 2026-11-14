Diyora Keldiyorova remporte la médaille de bronze au Grand Prix de Zagreb

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Diyora Keldiyorova remporte la médaille de bronze au Grand Prix de Zagreb

Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de judo, championne olympique de Paris 2024, Diyora Keldiyorova a enregistré un nouveau résultat de haut niveau lors du prestigieux Grand Prix de Zagreb qui se déroule en Croatie.

Combats acharnés et chemin vers les demi-finales

Lors de ce tournoi prestigieux, dans la catégorie des -52 kg, notre athlète talentueuse, qui défend les couleurs de notre pays, a fait preuve d'une excellente préparation et d'une forte volonté tout au long de la compétition. Elle a battu ses adversaires lors des premiers tours et a atteint avec succès les demi-finales.

Cependant, lors d'un combat intense et disputé pour une place en finale, elle s'est inclinée face à son adversaire hongroise.

Étapes de la compétition

Résultats et détails

Catégorie de poids

-52 kg (femmes)

Nom de la compétition

Grand Prix de Zagreb (Croatie)

Résultat principal

Médaille de bronze (troisième place)

Combat décisif

Victoire contre la représentante française

Victoire convaincante sur l'adversaire française

Malgré la perte de l'opportunité de concourir pour la médaille d'or, Diyora Keldiyorova n'a pas perdu courage. Lors du combat décisif pour la médaille de bronze, elle a affronté une représentante française sur le tatami. Au cours d'un combat très intense, la championne olympique a démontré son talent, a vaincu son adversaire et a décroché la troisième place du tournoi.

Ainsi, Diyora Keldiyorova termine le Grand Prix de Zagreb en Croatie avec une honorable médaille de bronze, ajoutant une nouvelle médaille précieuse au palmarès de la délégation sportive ouzbèke.

Selon vous, quelles sont les chances de Diyora Keldiyorova dans les prochaines compétitions internationales et quels autres sommets peut-elle atteindre ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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