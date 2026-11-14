Diyora Keldiyorova remporte la médaille de bronze au Grand Prix de Zagreb

Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de judo, championne olympique de Paris 2024, Diyora Keldiyorova a enregistré un nouveau résultat de haut niveau lors du prestigieux Grand Prix de Zagreb qui se déroule en Croatie.

Combats acharnés et chemin vers les demi-finales

Lors de ce tournoi prestigieux, dans la catégorie des -52 kg, notre athlète talentueuse, qui défend les couleurs de notre pays, a fait preuve d'une excellente préparation et d'une forte volonté tout au long de la compétition. Elle a battu ses adversaires lors des premiers tours et a atteint avec succès les demi-finales.

Cependant, lors d'un combat intense et disputé pour une place en finale, elle s'est inclinée face à son adversaire hongroise.