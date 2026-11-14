Un raton laveur ivre récolte 290 000 dollars pour un refuge pour animaux

Aux États-Unis, un raton laveur est devenu une star inattendue d'Internet après être entré dans un magasin d'alcool et avoir cassé plusieurs bouteilles. Fait intéressant, sa popularité a permis de récolter plus de 290 000 dollars pour un refuge pour animaux.

Il a été rapporté que le raton laveur est entré dans le magasin et a cassé un total de 14 bouteilles. Ensuite, il s'est rendu aux toilettes et s'est endormi, ivre. L'histoire de cet incident insolite et la photo de l'animal se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de beaucoup.

Suite à la célébrité du raton laveur, des t-shirts, des sweats à capuche et divers souvenirs intitulés « Trashed Panda » avec son image ont été mis en vente. Les internautes ont montré un grand intérêt pour les produits à l'effigie de l'animal devenu célèbre grâce à cet événement inattendu.

En conséquence, plus de 290 000 dollars ont été collectés en près d'un an. Les fonds récoltés sont destinés à soutenir le refuge pour animaux et à protéger les espèces.

Ainsi, le raton laveur, célèbre pour son « aventure » inattendue dans le magasin, est devenu non seulement une star d'Internet, mais aussi un symbole ayant contribué à aider d'autres animaux.