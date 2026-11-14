Nina Drama fait une déclaration cinglante sur le conflit entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili
L'influenceuse célèbre de l'UFC, Nina Drama, a réagi au conflit survenu entre l'ancien champion Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov . Elle a fermement condamné l'incident et a souligné que les mesures les plus strictes devaient être prises à l'encontre des responsables.
« C'était une attaque préméditée »
Selon Nina Drama, Merab Dvalishvili est comme un frère pour elle. C'est pourquoi elle n'a pas caché son dégoût en voyant la vidéo de l'incident.
« Merab Dvalishvili est comme un frère pour moi. Quand j'ai vu la vidéo de l'attaque contre lui, j'ai été vraiment écœurée. Ces lâches doivent répondre de leurs actes. C'était une attaque préméditée, ils avaient même préparé leurs téléphones à l'avance pour filmer », a-t-elle déclaré.
Aspects de la réaction et de la déclaration
Détails
Auteur de la déclaration
L'influenceuse UFC Nina Drama
Idée principale
Condamnation ferme de l'attaque contre Merab Dvalishvili
Exigence principale
Bannissement à vie des tournois UFC pour Usman Nurmagomedov et ses amis
Exemple cité
Les restrictions précédemment appliquées à Dillon Danis
Appel à la direction de l'UFC et demande d'interdiction à vie
L'influenceuse a également affirmé que l'organisation ne devrait pas faire preuve d'hypocrisie face à de tels incidents. Elle a rappelé l'ancienne affaire impliquant Dillon Danis :
« L'UFC avait interdit à Dillon Danis de venir aux tournois. Pourtant, il a été attaqué par 20 personnes alors qu'il n'était qu'avec son frère. Pourquoi aucune mesure n'a-t-elle été prise contre ces gens dans ce cas ? J'espère vraiment que l'UFC bannira à vie Usman Nurmagomedov et ses amis de ses tournois. Après avoir sauté par-dessus la cage, il a essayé de donner un coup de coude à Yadong Song. Le nom de famille ne rend personne supérieur aux autres ».
Cette déclaration a provoqué une onde de choc dans la communauté du MMA et est devenue le centre des discussions. Pour l'instant, aucune décision officielle ferme n'a été annoncée par la direction de l'UFC.
Selon vous, quelles mesures disciplinaires strictes l'UFC devrait-elle prendre contre de tels conflits entre équipes et athlètes célèbres ? Laissez votre avis dans les commentaires !
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…