Nina Drama fait une déclaration cinglante sur le conflit entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili

L'influenceuse célèbre de l'UFC, Nina Drama, a réagi au conflit survenu entre l'ancien champion Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov . Elle a fermement condamné l'incident et a souligné que les mesures les plus strictes devaient être prises à l'encontre des responsables.

« C'était une attaque préméditée »

Selon Nina Drama, Merab Dvalishvili est comme un frère pour elle. C'est pourquoi elle n'a pas caché son dégoût en voyant la vidéo de l'incident.

« Merab Dvalishvili est comme un frère pour moi. Quand j'ai vu la vidéo de l'attaque contre lui, j'ai été vraiment écœurée. Ces lâches doivent répondre de leurs actes. C'était une attaque préméditée, ils avaient même préparé leurs téléphones à l'avance pour filmer », a-t-elle déclaré.

Aspects de la réaction et de la déclaration Détails Auteur de la déclaration L'influenceuse UFC Nina Drama Idée principale Condamnation ferme de l'attaque contre Merab Dvalishvili Exigence principale Bannissement à vie des tournois UFC pour Usman Nurmagomedov et ses amis Exemple cité Les restrictions précédemment appliquées à Dillon Danis

Appel à la direction de l'UFC et demande d'interdiction à vie

L'influenceuse a également affirmé que l'organisation ne devrait pas faire preuve d'hypocrisie face à de tels incidents. Elle a rappelé l'ancienne affaire impliquant Dillon Danis :