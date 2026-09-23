Déclaration choc de Merab Dvalishvili : Un sacrifice inattendu pour la revanche Topuria-Gaethje

Dans le monde de l'UFC, la promotion d'arts martiaux mixtes la plus prestigieuse au monde, un événement sans précédent a eu lieu, surprenant les fans et suscitant des débats passionnés. Le champion des poids légers Merab Dvalishvili le célèbre streamer «Nion» a déclaré lors d'une émission qu'il était prêt à offrir l'une de ses ceintures de champion UFC à Arman Tsarukyan, surnommé «Batman», si la star du MMA perdait son futur combat potentiel contre l'ancien champion Ilia Topuria.

Dvalishvili souligne qu'une telle mesure inattendue est nécessaire pour dénouer la situation chez les poids légers et Ilia Topuria ouvrir la voie à l'organisation d'un combat revanche acharné contre Justin Gaethje.

Merab déclare : «J'ai une paire de ceintures. Je donnerai l'une d'elles à Arman en disant : "Voilà, tu as ton titre, maintenant qu'ils organisent la revanche d'Ilia contre Gaethje". Justin doit accorder une revanche à Ilia ! Parce que Topuria est devenu champion des poids plumes, a défendu sa ceinture en montant chez les poids légers, a mis Charles Oliveira KO de manière spectaculaire, puis a eu un affrontement sanglant avec Gaethje. Après de tels combats, n'y aura-t-il pas de revanche ? Arman est un combattant très fort et, par respect pour lui, je suis prêt à lui donner ma ceinture simplement comme ça».

Rappelons que lors du tournoi majeur «UFC 331», Arman Tsarukyan a mis KO le dangereux prétendant brésilien Mauricio Ruffy dès le 1er round, consolidant son statut de prétendant numéro un de la catégorie.

Alors, cette proposition sensationnelle de Dvalishvili est-elle juste un trolling amical ou un véritable défi qui secoue la division ? Comment Dana White réagira-t-il à ce commerce de revanche et de ceinture, et Topuria pourra-t-il franchir l'obstacle Tsarukyan ?

«Cadeau de ceinture, revanche avec Gaethje et KO de Ruffy» : Les 5 points clés de la déclaration

Merab Dvalishvililes moments les plus marquants de son intervention en direct :

Cadeau de ceinture à Tsarukyan : Merab a déclaré que si Arman perdait contre Topuria, il lui donnerait l'une des véritables ceintures de champion UFC de sa collection ;

Exigence de revanche entre Topuria et Gaethje : Dvalishvili estime que Justin Gaethje doit accepter un combat revanche contre Ilia Topuria ;

Le parcours d'Ilia chez les poids légers : Merab a salué le fait que Topuria soit monté des poids plumes pour mettre KO l'ancien champion Charles Oliveira et affronter Gaethje ;

Respect infini pour «Batman» : Le champion géorgien a reconnu le potentiel et les compétences de Tsarukyan, affirmant qu'il mérite le statut de champion ;

La victoire de Tsarukyan à l'«UFC 331» : Arman a prouvé qu'il était le principal prétendant à la ceinture en endormant Mauricio Ruffy dès le 1er round lors de son dernier combat.

Intrigues chez les poids légers UFC : Héros, titres et comparaison des indicateurs

Analyse de l'état actuel et des interconnexions des stars de la division :

Nom du combattant et surnom Catégorie de poids et statut Dernier résultat important et combats Relation de Merab Dvalishvili avec lui Merab Dvalishvili («The Machine») Champion UFC (détenteur de plusieurs ceintures) Domination absolue dans la division Initiateur sensationnel : prêt à donner sa ceinture Arman Tsarukyan («Batman») Prétendant n°1 des poids légers A mis KO Ruffy au 1er round à l'UFC 331 Ami proche de Dvalishvili et combattant qu'il respecte beaucoup Ilia Topuria («El Matador») Ancien champion de deux catégories / star A mis KO Oliveira, a combattu Gaethje Compatriote de Merab : considéré comme digne d'une revanche contre Gaethje Justin Gaethje («The Highlight») Top prétendant et détenteur de la ceinture BMF Participant à l'affrontement avec Topuria Selon Dvalishvili, il doit immédiatement accorder une revanche à Topuria

Expertise MMA et matchmaking : Pourquoi cette déclaration de Merab a-t-elle secoué la promotion ?

Conclusions des commentateurs d'arts martiaux et analystes MMA :

Rébellion symbolique contre Dana White et les règles de l'UFC : Donner officiellement une ceinture UFC à quelqu'un ne prive pas le combattant de son titre officiel, car le droit au championnat reste sur papier et dans les classements ; cependant, une telle déclaration symbolique de Merab est une pression ouverte sur les matchmakers de l'organisation et surtout sur Justin Gaethje qui retarde les choses ;

Sécurité psychologique de Tsarukyan : Après qu'Arman ait détruit Ruffy au 1er round, il a montré qu'il était le leader absolu de la catégorie ; cette blague de Merab est un coup de PR bien pensé pour libérer Arman de la pression mentale avant un éventuel super-combat contre Topuria et attirer l'attention des médias sur lui ;

Puissance commerciale de la revanche Topuria-Gaethje : Topuria a fait sensation en mettant KO Oliveira et son combat contre Gaethje a battu des records de ventes de retransmissions (PPV) ; Merab, en tant que Géorgien, soutient ouvertement le retour de Topuria vers les plus gros combats rémunérés (la revanche contre Gaethje) ;

«Game of Thrones» chez les poids légers : Le triangle Tsarukyan, Topuria et Gaethje est actuellement le point le plus complexe et le plus spectaculaire de l'ère post-Islam Makhachev ; l'intervention de Merab a propulsé cette intrigue au sommet des tendances mondiales.

Une seule interview de Merab Dvalishvili a électrisé l'élite de l'UFC, créant une vague d'intérêt sans précédent pour les super-combats d'automne.

Selon vous, si Arman Tsarukyan et Ilia Topuria s'affrontent, qui gagnera ce combat ? Justin Gaethje doit-il vraiment accorder une revanche immédiate à Topuria ? Que pensez-vous de l'intention de Merab Dvalishvili de donner sa ceinture de champion à Tsarukyan ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette nouvelle brûlante du monde du MMA avec tous les passionnés de combat !