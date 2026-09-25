Justin Gaethje pourrait mettre fin à sa carrière : « Je n'ai pas encore pris de décision »

Le champion poids légers de l'UFC, Justin Gaethje, a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant la poursuite de sa carrière. Le combattant de 37 ans a souligné que la priorité n'est plus l'argent, mais sa santé.

« Je ne pense pas avoir encore quelque chose à prouver. J'ai 37 ans et je me bats depuis 2008. Je n'ai pas encore pris de décision », a déclaré Gaethje.

Il a précisé qu'il souffre actuellement de blessures nécessitant des soins. Parallèlement, le combattant a noté que sa dernière apparition dans l'octogone était l'une des meilleures performances de sa carrière.

« Ce n'est jamais une question d'argent. Il s'agit de ma santé. En même temps, je réalise que lors de mon dernier combat, j'ai livré l'une de mes meilleures prestations. Je suis partagé », a confié le champion.

Le nom de Arman Tsarukyan est évoqué comme prochain adversaire de Gaethje. Cependant, le champion n'a pas encore pris de décision concernant ce combat.

Gaethje a disputé son dernier combat en juin 2026, lors de l'événement UFC à la Maison Blanche, où il a battu Ilia Topuria par KO technique pour remporter la ceinture de champion.