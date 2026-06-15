Ciryl Gane bat Alex Pereira et remporte la ceinture de champion

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Ciryl Gane bat Alex Pereira et remporte la ceinture de champion

À Washington, le super-tournoi «UFC White House» bat son plein. Cette soirée prestigieuse a offert des moments inoubliables aux fans. Dans le co-main event, l'ancien roi de l'UFC dans deux catégories, le phénomène brésilien Alex Pereira, a affronté le géant français Ciryl Gane. La ceinture intérimaire des poids lourds était en jeu.

Le duel entre ces deux combattants invaincus a enflammé l'arène dès les premières secondes.

Intensité inattendue et série dévastatrice au deuxième round

Prévu en 5 rounds, ce combat pour le titre s'est terminé plus vite que prévu. Après une première reprise d'observation, le Français Ciryl Gane a passé la vitesse supérieure au deuxième round.

Au milieu du deuxième round, Ciryl Gane a acculé Pereira dans un coin. Une série de frappes puissantes et précises a déstabilisé Alex Pereira. Voyant la star brésilienne sans défense, l'arbitre a immédiatement arrêté le combat pour préserver la santé de l'athlète, déclarant un KO technique (TKO).

Découvrez les détails et les résultats du combat pour le titre lors de l'«UFC White House» ci-dessous :

Ville et tournoi

Statut du combat

Titre officiel et ceinture

Vainqueur

Champion vaincu

Round et méthode de fin

Washington


(«UFC White House»)

Co-main event


(Second combat principal)

Poids lourds


Ceinture de champion intérimaire

Ciryl Gane


(Nouveau roi intérimaire)

Alex Pereira

Round 2, TKO


(Fin prématurée)

Ciryl Gane — le nouveau leader des poids lourds !

Ainsi, le Français Ciryl Gane est devenu le nouveau champion intérimaire des poids lourds de l'UFC. Cette victoire fait de lui le prétendant numéro un au titre incontesté. Pour Alex Pereira, c'est un coup d'arrêt douloureux dans sa quête des poids lourds. Le tournoi de Washington continue de surprendre.

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Cyril GaneAlex PereiraUFCWashingtonÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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