Alex Pereira envoie un message à tous les poids lourds

L'effervescence autour du combattant brésilien de l'UFC Alex Pereira, l'une des stars les plus brillantes et les plus redoutables du monde des arts martiaux mixtes (MMA), a atteint son paroxysme. Connu pour ses frappes puissantes, l'athlète surnommé « Poatan » a révélé ses prochains projets ambitieux. Il a promis que s'il remportait son combat crucial contre le talentueux combattant français Ciryl Gane lors du tournoi « UFC Freedom 250 », il reviendrait dans l'octogone dès que possible sans faire de longue pause.

Dans une interview exclusive accordée à la célèbre émission du journaliste sportif de renommée mondiale Ariel Helwani, le représentant brésilien a adressé un message sérieux et menaçant à tous ses concurrents dans sa catégorie de poids :

« Mon message à tous les gars de la catégorie poids lourds : commencez à vous entraîner dès maintenant, comme si c'était aujourd'hui ! Parce qu'une fois que mes comptes avec Ciryl Gane seront réglés dans les prochains jours, si ma santé le permet, je commencerai à faire pression sur la direction de l'UFC pour qu'ils me trouvent un nouvel adversaire immédiatement après la soirée de combat. Je n'ai pas de temps à perdre », a déclaré Pereira, soulignant la fermeté de ses objectifs.

Il convient de rappeler qu'auparavant, « Poatan » avait ouvertement déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'attendre longtemps un affrontement pour le titre contre l'actuel champion par intérim de la division, le dangereux combattant britannique Tom Aspinall, et qu'il était prêt à « conquérir » d'autres combattants en attendant. Nous verrons comment Alex Pereira, qui vise à provoquer une véritable tempête chez les poids lourds, franchira l'obstacle Ciryl Gane. Le combat sera sans aucun doute très intense !

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