L'Arabie saoudite a perdu 20 aéronefs en deux mois : Déclaration des Houthis
Dans le cadre de l'intensification des affrontements avec le mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen, l'Arabie saoudite subirait de lourdes pertes au sein de ses forces aériennes. Selon les déclarations officielles des Houthis, au cours des deux derniers mois, un total de 20 aéronefs ont été détruits. Cette situation témoigne d'une escalade significative de la tension militaire dans la région.
Composition des pertes aériennes
Selon les données publiées par des sources ouvertes et les canaux officiels houthis, les équipements perdus comprennent :
1 avion de chasse F-15SA
2 drones Bayraktar
4 drones CH-4
9 drones Wing Loong II
3 drones Karayel
1 hélicoptère AH-6i
Rappelons que le 16 septembre 2026, le porte-parole militaire des Houthis, le général Yahya Sari, avait annoncé qu'un avion F-15 des forces aériennes saoudiennes avait été abattu par un missile antiaérien au-dessus de la province de Marib au Yémen. De plus, à la mi-novembre 2026, la destruction d'un autre drone de reconnaissance armé a été annoncée au-dessus de la province d'Al-Jawf.
Axe des pertes militaires
Détails et indicateurs
Pertes totales
20 aéronefs militaires (selon la déclaration des Houthis)
Équipements principaux
Chasseur F-15SA, divers types de drones et un hélicoptère
Zone des opérations militaires
Ciel des provinces de Marib et d'Al-Jawf
Position officielle
Le ministère saoudien de la Défense et la Coalition arabe n'ont pas officiellement confirmé ces informations
Rupture de la trêve et risques futurs
Ces affrontements ont repris de plus belle après la rupture de la trêve de quatre ans à l'été 2026. En réponse, l'Arabie saoudite mène régulièrement des frappes aériennes sur le territoire yéménite. De leur côté, les Houthis lancent des attaques par missiles et drones contre les infrastructures pétrolières et les aéroports de Riyad et des régions orientales du pays. Afin de renforcer la défense aérienne, le Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux ont annoncé l'envoi d'avions de chasse supplémentaires à l'Arabie saoudite.
Selon vous, quel impact la rupture de la trêve au Yémen et l'intensification des affrontements militaires auront-ils sur la situation géopolitique globale au Moyen-Orient ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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