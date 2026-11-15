Dans le cadre de l'intensification des affrontements avec le mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen, l'Arabie saoudite subirait de lourdes pertes au sein de ses forces aériennes. Selon les déclarations officielles des Houthis, au cours des deux derniers mois, un total de 20 aéronefs ont été détruits. Cette situation témoigne d'une escalade significative de la tension militaire dans la région.

Composition des pertes aériennes

Selon les données publiées par des sources ouvertes et les canaux officiels houthis, les équipements perdus comprennent :

1 avion de chasse F-15SA

2 drones Bayraktar

4 drones CH-4

9 drones Wing Loong II

3 drones Karayel

1 hélicoptère AH-6i

Rappelons que le 16 septembre 2026, le porte-parole militaire des Houthis, le général Yahya Sari, avait annoncé qu'un avion F-15 des forces aériennes saoudiennes avait été abattu par un missile antiaérien au-dessus de la province de Marib au Yémen. De plus, à la mi-novembre 2026, la destruction d'un autre drone de reconnaissance armé a été annoncée au-dessus de la province d'Al-Jawf.