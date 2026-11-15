«Nous nous battrons pour le résultat» : Roberto Mancini s'exprime avant le match contre la Belgique
Ligue des nations de l'UEFA, à l'approche des phases décisives, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie Roberto Mancini a partagé ses réflexions sur le match crucial contre l'équipe nationale de Belgique. Selon l'entraîneur, les Italiens se sont fixé des objectifs élevés et sont prêts à imposer leur jeu face à n'importe quel adversaire.
La force de la Belgique et les similitudes avec les adversaires français
Football Italia selon les informations rapportées par le média, Roberto Mancini a salué le potentiel de l'adversaire tout en soulignant que l'Italie ne dévierait pas de son objectif.
«Le fait que nous nous battions pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations et que nous soyons à ce stade est déjà une fierté. Nous sommes ici et nous nous battrons pour le résultat. Nous pouvons gagner, même si nous savons que ce ne sera pas facile. Car la Belgique est une très bonne équipe. Ils ont des joueurs techniquement doués et rapides dans leur effectif», — a déclaré Mancini.
Le sélectionneur a également abordé les aspects tactiques de la rencontre à venir, notant qu'elle rappelle les duels intenses précédents :
«Nous jouerons notre jeu. Je pense que ce match ressemblera beaucoup à notre confrontation contre la France».
Équipes et situation dans le groupe
Statistiques et données
Position de l'Italie dans le tournoi
1er du groupe avec 10 points
Performance de la France
2e place avec 10 points
Personnalité évaluée
Roberto Mancini (sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie)
Prochain adversaire
Équipe nationale de Belgique
Lutte intense dans le groupe
Il est rapporté que l'Italie 10 points mène actuellement son groupe. Cependant, l'équipe nationale de France suit à la 2e place avec le même nombre de points. Par conséquent, chaque point et chaque match contre la Belgique revêtent une importance capitale pour les Italiens.
Les supporters et les experts attendent une nouvelle performance brillante et convaincante des joueurs de Roberto Mancini.
Selon vous, l'équipe nationale d'Italie dirigée par Roberto Mancini pourra-t-elle franchir l'obstacle belge et poursuivre sa lutte pour le titre en Ligue des nations ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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