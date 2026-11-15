«Nous nous battrons pour le résultat» : Roberto Mancini s'exprime avant le match contre la Belgique

Ligue des nations de l'UEFA, à l'approche des phases décisives, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie Roberto Mancini a partagé ses réflexions sur le match crucial contre l'équipe nationale de Belgique. Selon l'entraîneur, les Italiens se sont fixé des objectifs élevés et sont prêts à imposer leur jeu face à n'importe quel adversaire.

La force de la Belgique et les similitudes avec les adversaires français

Football Italia selon les informations rapportées par le média, Roberto Mancini a salué le potentiel de l'adversaire tout en soulignant que l'Italie ne dévierait pas de son objectif.

«Le fait que nous nous battions pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations et que nous soyons à ce stade est déjà une fierté. Nous sommes ici et nous nous battrons pour le résultat. Nous pouvons gagner, même si nous savons que ce ne sera pas facile. Car la Belgique est une très bonne équipe. Ils ont des joueurs techniquement doués et rapides dans leur effectif», — a déclaré Mancini.

Le sélectionneur a également abordé les aspects tactiques de la rencontre à venir, notant qu'elle rappelle les duels intenses précédents :