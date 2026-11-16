Défaite retentissante 1:4 : de quoi se plaint le leader de la « Squadra Azzurra » ?

L'équipe nationale d'Italie Ligue des nations de l'UEFA a subi une défaite surprise et cuisante lors de la sixième journée de la phase de groupes contre la Belgique. Après avoir perdu sur le score de 1:4 à l'extérieur, la « Squadra Azzurra », malgré une longue période en tête du groupe, n'a finalement pas réussi à se qualifier pour les phases finales.

Fatigue et défis d'une nouvelle ère

Après le match, le gardien et capitaine de l'équipe Gianluigi Donnarumma a révélé les principales raisons de la défaite dans une interview accordée au service de presse de l'UEFA. Selon lui, la fatigue physique des joueurs a pesé lourd :