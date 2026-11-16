Défaite retentissante 1:4 : de quoi se plaint le leader de la « Squadra Azzurra » ?
L'équipe nationale d'Italie Ligue des nations de l'UEFA a subi une défaite surprise et cuisante lors de la sixième journée de la phase de groupes contre la Belgique. Après avoir perdu sur le score de 1:4 à l'extérieur, la « Squadra Azzurra », malgré une longue période en tête du groupe, n'a finalement pas réussi à se qualifier pour les phases finales.
Fatigue et défis d'une nouvelle ère
Après le match, le gardien et capitaine de l'équipe Gianluigi Donnarumma a révélé les principales raisons de la défaite dans une interview accordée au service de presse de l'UEFA. Selon lui, la fatigue physique des joueurs a pesé lourd :
« Nous avons entamé une nouvelle phase, il est naturel qu'il y ait des hauts et des bas. Nous avons fait un excellent match contre la France, mais cette fois, nous sommes entrés sur le terrain un peu fatigués », a déclaré le gardien expérimenté.
Le match et les statistiques de l'équipe
Détails
Compétition et phase
Ligue des nations de l'UEFA, 6e journée
Résultat
Belgique — Italie 4:1
Problème principal
Fatigue physique et supériorité de l'adversaire
Résultat final
Perte de la première place et élimination des phases finales
Supériorité de l'adversaire et constat lucide
Donnarumma a rappelé que personne ne s'attendait à de tels résultats négatifs de la part de l'Italie lors des rencontres précédentes. Il a également reconnu honnêtement que l'équipe nationale de Belgique était apparue plus forte dans tous les compartiments du jeu lors de ce match. Ce résultat difficile met fin prématurément au parcours des Italiens dans le tournoi.
Selon vous, l'équipe d'Italie dirigée par Roberto Mancini pourra-t-elle sortir rapidement de cette crise ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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