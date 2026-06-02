Martin Scorsese entre dans le monde de l'intelligence artificielle

Le célèbre réalisateur Martin Scorsese a rejoint de manière inattendue la startup d'IA Black Forest Labs en tant que partenaire et conseiller. Selon le New York Times, la légende vivante du cinéma mondial prévoit d'utiliser cette technologie uniquement pour créer des storyboards. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

"Je dessine mes propres storyboards depuis 70 ans", a déclaré le réalisateur dans un communiqué. Il a souligné que ce nouvel outil l'aidera à transmettre ses idées aux directeurs de la photographie et aux chefs décorateurs beaucoup plus rapidement et efficacement. Cela devrait considérablement simplifier le processus créatif du réalisateur.

Black Forest Labs est basé à Fribourg, en Allemagne, et emploie environ 70 personnes. La startup alimente les fonctions de génération d'images de géants tels qu'Adobe, Canva, Microsoft et Meta. Actuellement, la valeur marchande de l'entreprise est estimée par les investisseurs à 3,25 milliards de dollars.

Il est intéressant de noter que cette startup a été fondée par l'équipe à l'origine du projet Stable Diffusion. Selon Wired, l'entreprise a récemment refusé un partenariat avec xAI d'Elon Musk. Cela serait dû à des problèmes de sécurité des contenus liés au réseau neuronal Grok.

Cette démarche d'un créateur conservateur comme Scorsese témoigne d'un changement d'attitude à Hollywood vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Bien que le réalisateur utilise la technologie de manière limitée, cela prouve une fois de plus que l'intégration de l'IA dans l'industrie cinématographique est inévitable.