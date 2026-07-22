Les entrepôts de Wildberries à nouveau visés : morts et blessés signalés

Des incendies majeurs ont éclaté dans les centres logistiques de Wildberries à Krasnodar et Nevinnomyssk, en Russie, à la suite d'attaques de drones. Bien que les premiers rapports faisaient état de huit blessés, les autorités locales ont confirmé plus tard 10 blessés dans le kraï de Krasnodar et le décès d'un employé à Armavir.

Tatiana Kim, fondatrice et dirigeante de Wildberries, a confirmé que les entrepôts de l'entreprise à Krasnodar et Nevinnomyssk avaient été frappés. Les attaques ont eu lieu dans la nuit du 22 juillet, mobilisant d'importants moyens de secours pour éteindre les incendies.

Un centre logistique a brûlé à Krasnodar

Un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de Wildberries à Krasnodar après l'évacuation du complexe pour des raisons de sécurité. Initialement, la mairie avait signalé l'hospitalisation de trois victimes.

Plus tard, le gouverneur du kraï de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a annoncé que 10 personnes avaient été blessées lors de l'attaque. Un hélicoptère et 105 spécialistes ont été déployés pour lutter contre les flammes.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et vérifiées par Reuters montrent une immense colonne de fumée s'élevant au-dessus de l'entrepôt de Krasnodar.

Des débris de drones sont tombés sur des zones résidentielles

Selon le quartier général opérationnel du kraï de Krasnodar, des débris de drones sont tombés sur deux immeubles résidentiels à Krasnodar. Dans le village de Dinskaya, deux maisons privées ont été endommagées.

Aucune victime n'a été signalée à ces adresses. Des dommages aux fenêtres, balcons et garages ont été constatés.

Cinq personnes ont demandé une assistance médicale à Nevinnomyssk

Le centre logistique de Wildberries à Nevinnomyssk, dans le kraï de Stavropol, a également été évacué. Un violent incendie s'est ensuite déclaré dans l'entrepôt.

Initialement, deux blessés avaient été signalés, puis le nombre de personnes ayant sollicité une aide médicale est passé à cinq. Elles ont reçu des soins ambulatoires sans nécessiter d'hospitalisation.

Plus de 16 drones ont attaqué un dépôt pétrolier à Armavir

L'administration de la ville d'Armavir a qualifié cette attaque de l'une des plus importantes de ces derniers temps. Selon les autorités locales, plus de 16 drones ont été dirigés vers le dépôt pétrolier de la zone industrielle nord.

En conséquence, un incendie s'est déclaré sur environ 800 mètres carrés. Bien qu'aucune victime n'ait été signalée initialement, Reuters a rapporté plus tard, citant des responsables locaux, qu'un employé était décédé après la chute de débris de drones sur l'une des entreprises d'Armavir.

Huit employés avaient été tués lors d'une attaque précédente

Il s'agit de la deuxième attaque majeure contre l'infrastructure de Wildberries en quelques jours. Le 18 juillet, des frappes sur les centres logistiques de Kotovsk et Elektrostal avaient fait huit morts et des dizaines de blessés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que les entrepôts visés lors des attaques précédentes servaient à fournir des composants pour des drones et des équipements de navigation. Le Kremlin a nié les allégations selon lesquelles Wildberries serait impliqué dans l'approvisionnement militaire.

L'Ukraine n'a pas encore fait de commentaire officiel sur les nouvelles attaques du 22 juillet. Wildberries n'a pas non plus divulgué le montant total des dommages subis.