Le créateur du Motorola Razr présente le nouveau smartphone Light Flip à 300 dollars

Le nouveau Light Flip, conçu en collaboration par Tan Kayvey et Joe Hollier, deux des principaux créateurs du légendaire Motorola Razr, a été officiellement dévoilé. Ce gadget a été spécialement conçu pour les utilisateurs lassés des fonctions distrayantes des smartphones modernes et en quête de minimalisme numérique. L'appareil adopte le format classique du téléphone à clapet, alliant simplicité et style. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Tan Kayvey, l'équipe a étudié pendant plusieurs années les intérêts de la génération Z. Il s'avère que de nombreux jeunes considèrent les anciens téléphones à clapet comme un élément de leur style, mais se plaignent de la faible qualité des modèles disponibles sur le marché. La startup Light a décidé de combler ce vide en combinant son concept minimaliste avec un facteur de forme classique.

Spécifications techniques et fonctionnalités

Le Light Flip fonctionne sous le système d'exploitation unique Light Phone OS. Il ne contient que les applications essentielles : réveil, calendrier et calculatrice. Pour protéger les utilisateurs du flux d'informations excessif, les développeurs ont renoncé à l'écran tactile, au système de paiement NFC et même à la caméra frontale. Cela rend l'appareil aussi simple et compréhensible que possible.

L'écran principal de l'appareil est une dalle OLED de 2,8 pouces, et il n'y a pas d'écran supplémentaire à l'extérieur. Selon ixbt.com, cette décision a été prise à la demande des utilisateurs : le boîtier extérieur ne comporte qu'un petit indicateur lumineux pour notifier les messages. Le corps du téléphone est en plastique plutôt qu'en aluminium, ce qui a permis de réduire son prix.

Malgré ses fonctionnalités limitées, le Light Flip prend en charge les normes de communication modernes. L'appareil fonctionne sur les réseaux 5G et 4G LTE et permet d'écouter de la musique et des podcasts. Il dispose également d'une prise casque 3,5 mm, du Bluetooth, d'un port USB-C, de l'eSIM et d'emplacements Nano SIM. La caméra principale offre une résolution de 12 mégapixels.

Prix et coloris

Le nouveau modèle est devenu l'appareil le plus abordable de la gamme de la marque Light, avec un prix fixé à 300 dollars. Les fabricants prévoient de commercialiser le téléphone en six couleurs différentes pour offrir un large choix aux utilisateurs :

Noir et bleu foncé ;

Rouge et rose ;

Jaune et gris clair.

L'intérêt pour les « gadgets de désintoxication » augmente également sur le marché ouzbek ces dernières années. Des appareils comme le Light Flip pourraient constituer une alternative intéressante pour les utilisateurs locaux souhaitant faire une pause avec les réseaux sociaux et les notifications incessantes, tout en restant joignables.