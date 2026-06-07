Siemens participe à la création du premier navire commercial à fusion nucléaire au monde

Le projet Fusion Power Barge (FusPoB) a été annoncé lors de l'exposition internationale Posidonia 2026. Dans le cadre de ce projet, un consortium international prévoit de créer la première plateforme énergétique flottante au monde basée sur la fusion nucléaire. Les participants au projet visent à présenter un prototype commercial de la technologie d'ici 2032. Selon Ixbt.com rapporte .

Le consortium comprend le Bureau américain de classification navale (ABS), l'entreprise israélienne nT-Tao spécialisée dans les technologies de fusion, ainsi que Siemens Energy, P&P Marine Consultants et l'entreprise française TEMISTh. Dans la phase initiale, les partenaires travailleront à l'élaboration de l'étude de faisabilité technico-économique du projet et à la définition des exigences pour la future plateforme.

L'intérêt pour l'énergie de fusion dans le secteur maritime est lié à l'augmentation des exigences en matière de réduction des émissions nocives. Selon l'Organisation maritime internationale, le transport maritime représente près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les carburants alternatifs tels que l'hydrogène et l'ammoniac nécessitent encore une infrastructure à grande échelle et leur mise en œuvre reste complexe.

Selon le projet FusPoB, la barge mesurera environ 71 mètres de long. Elle sera équipée du réacteur de fusion compact de nT-Tao. Les développeurs indiquent qu'un tel dispositif tient dans un module conteneur standard et peut être intégré à la coque du navire. Le système devrait produire jusqu'à 20 MW d'électricité.

Les auteurs du projet considèrent cette barge non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme une centrale électrique mobile pour les ports et les infrastructures marines éloignées, ainsi que comme une unité de dessalement d'eau. Actuellement, il n'existe pas de réglementation internationale pour les navires commerciaux équipés de réacteurs à fusion, c'est pourquoi l'ABS participera à l'élaboration des premières normes de sécurité du secteur.